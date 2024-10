Odierna, giorn.: “Buongiorno ha grande personalità, temperamento, è un giocatore straordinario”

Il giornalista Nello Odierna, ha parlato ai microfoni di 1 Football Club sulle frequenze di 1 Station Radio.

A cosa può ambire il Napoli?

“Se Antonio Conte é sempre lo stesso ci sarà qualche problema per gli avversari. Se tra qualche partita il Napoli sarà ancora lassù, sarà difficile togliere Conte da quella posizione. Lo insegna la storia, ovunque sia andato ha fatto bene, ha tolto il massimo dai suoi giocatori sempre, a partire da Arezzo. Io racchiudo tutto in: 1-0, il resto è aria fritta. Al momento

Lui, non lo dirà mai, ma lo sa benissimo che vincere a Napoli ti fa entrare nella storia. Soprattutto perché l’anno scorso è arrivato 10, ha perso con tutti, i giocatori non avevano grinta, non correvano. Ora, ad esempio, Anguissa grida, corre, é grintoso, sta giocando davvero alla grande. Solo con Conte recuperi diverse posizioni. Prima c’era caos, ora tutti ascoltano ma non parlano. Primo tra tutti, De Laurentiis”

C’è qualche giocatore che la sta deludendo?

“Deludendo no, dico solo attendiamo. Ci sono diverse situazioni che vanno valutate, ma non sottovalutiamo l’uomo che Conte ha al suo fianco, Lele Oriali. Aspettiamo prima di dare giudizi, ma sicuramente ci sono giocatori che stanno dimostrando di avere un valore clamoroso. Ad esempio Buongiorno. Sta dimostrando di avere grande personalità, temperamento, di essere un giocatore straordinario. Non è un caso se lo ha voluto Conte. Il Napoli, seguendo le richieste dell’allenatore, ha fatto un grandissimo mercato ed i ruoli che non è riuscito a coprire, sono sicuro che verrano coperti a Gennaio. Anche su Kvara, molti dicono che è scontato, fa sempre le stesse cose, ma nella vita ci vuole tranquillità. ad oggi il georgiano prende uno stipendio davvero basso rispetto al suo valore. C’è di fatto, comunque, che da quando è a Napoli, per la prima volta, come si è visto a livello ottico, ha tirato un grande rigore da vero campione. Speriamo, inoltre, che non si ripeta più il caso Osimhen. Sai che dico, se ci fosse stato Osimhen, questa squadra, che è già molto forte, diventava imbattibile. Faceva 1-2 gol, si metteva dietro e per gli avversari era finita. Infatti Antonio Conte come Allegri, Trappani, punta al risultato, alla vittoria, non al gioco. Certo, questo poi quando si vede la squadra con gli occhi dell’amore , esce anche fuori. Poi, quando si dice che abbiamo avuto un calendario facile, ma è possibile mai avere un calendario sempre facile. L’Empoli il primo gol subito in casa lo ha subito contro il Napoli. Il Como ha dominato contro l’Atalanta. Secondo molti Politano doveva andare via, invece si sta dimostrando davvero tanto ideale per il gioco di Conte. Un altro tanto criticato é Mazzocchi. A Pasquale lo volevano diverse squadre di media classifica e il leccese lo ha voluto tenere. Infatti questi sono quei giocatori che nei momenti di battaglia saranno messi in campo da Conte, perché questo è Conte, uno dei migliori allenatori in circolazione”