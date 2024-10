Napoli, un giorno di riposo, e oggi si riparte a Castel Volturno

Il Napoli, dopo la vittoria sull’Empoli, ed essersi goduto un giorno di riposo, riprenderà oggi gli allenamenti a Castel Volturno in vista della gara di sabato al Maradona contro il Lecce, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Un giorno di riposo e poi di nuovo a darci dentro. Il Napoli riprenderà oggi la preparazione al centro sportivo di Castel Volturno, in vista della partita di campionato in programma sabato al Maradona contro il Lecce. Alle 15. Un pomeriggio da sold out: stadio pieno fino all’orlo, passione e cuori azzurri, esattamente come accadrà per la prossima con l’Atalanta. La squadra di Conte piace – tanto – e piacciono il modo in cui affronta gli avversari e di conseguenza anche i risultati: la terza giornata in testa alla classifica, in solitaria, ha riproiettato il Napoli in un mondo fatto di sogni ma anche di realtà da costruire. A (ri)cominciare dalla sfida di sabato con il Lecce”,

