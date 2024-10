Il Napoli sfida il Lecce: una particolare statistica premia i salentini

Dopo la vittoria di carattere ottenuta contro l’Empoli, il Napoli proseguirà il proprio cammino in campionato sabato quando alle ore 15 allo stadio “Maradona” si troverà di fronte il Lecce. La squadra di Luca Gotti arriverà in Campania reduce dalla pesantissima sconfitta maturata contro la Fiorentina domenica al “Via del Mare” per 0-6. Una debacle roboante che, comunque, non ha comportato a nessun ribaltamento sulla panchina dei salentini. I giallorossi stanno attraversando un momento molto complicato. Ad ora, il Lecce è penultimo in classifica e nelle ultime 3 uscite ha fatto registrare ben 3 sconfitte. Al “Maradona” Gotti dovrà fare a meno dello squalificato Antonino Gallo espulso nel corso del match contro la Fiorentina. L’allenatore dei salentini, secondo l’ultimo report reso noto dal club giallorosso, deve valutare anche le condizioni fisiche di altri calciatori come Berisha, Burnete, Guilbert, Hasa e Marchwiński.

Secondo queste premesse la trasferta di Napoli appare proibitiva, ma i salentini hanno dalla propria una statistica molto particolare. Negli ultimi 4 anni, il Lecce ha affrontato 3 volte il Napoli al “Maradona” e non vi è mai uscito sconfitto. Anzi, la compagine pugliese ha fatto ritorno in Salento con ben 5 punti.

5 punti per il Lecce nelle ultime 3 sfide al “Maradona”

Il 9 febbraio 2020, il Napoli di Gattuso si arrese al Lecce di Liverani per 2-3. A decidere la sfida furono una doppietta di Lapadula ed un gol di Mancosu, mentre per il Napoli andarono a segno Milik e Callejon. Il 31 agosto 2022, invece, il futuro Napoli scudettato di Spalletti non riuscì a superare la compagine salentina allenata da Marco Baroni. La prodezza da fuori area di Colombo, arrivata al termine del primo tempo, neutralizzò il momentaneo vantaggio firmato Elmas fissando il punteggio sull’1-1. Il precedente più recente, invece, risale allo scorso 26 maggio, ultima giornata del campionato di Serie A 2023-2024, quando il Napoli di Calzona si congedò da campione d’Italia con un opaco 0-0.

13 anni fa l’ultimo successo casalingo azzurro contro i salentini

Per ritrovare un successo della squadra azzurra contro il Lecce occorre andare a ritroso di ben 13 anni. Era il 3 dicembre 2011. L’allenatore del Napoli era Walter Mazzarri, mentre a guidare il Lecce dei giovani Muriel e Cuadrado c’era Eusebio Di Francesco. Il Napoli dei tre tenori, che 4 giorni più tardi avrebbe ottenuto contro il Villareal la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, conquistò i 3 punti con un perentorio 4-2. grazie alle reti di Lavezzi, Dzemaili ed a una doppietta di Cavani. Di Muriel e Corvia, invece, i gol salentini.