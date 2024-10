Lobotka nel mirino del Barcellona

Non è un segreto che il Barcellona segue Lobotka, già da un po’. Lo scorso anno, senza veli Xavi ha espresso la sua preferenza per il centrocampista slovacco: “Mi piacerebbe vederlo al Barcellona. Ha il livello per poter giocare con noi”. Così l’ex allenatore della squadra balugrana prima della gara di ritorno degli Ottavi di Champions League Barcellona-Napoli.

Situazione attuale tra Lobotka e il Barcellona

Come rivela TuttoMercatoWeb Le prestazioni di Lobotka hanno attirato le attenzioni di Hansi Flick, nuovo allenatore del Barcellona, anche in virtù delle relazioni ottime degli emissari. Nelle ultime settimane è stato visionato più volte e c’è la convinzione sia l’innesto giusto per la mediana.

Il Napoli valuta la cessione?

Potrebbe anche esserci l’intenzione di cederlo per puntare su un calciatore più giovane, in caso nella prossima estate, perché non ci sarà nessuna modifica della rosa in inverno. La valutazione è intorno ai 30-35 milioni, Lobotka sta benissimo a Napoli e valuterà solo progetti di un certo livello, altrimenti rimarrà.

In conclusione, la situazione di Lobotka rimane in evoluzione, con il Barcellona che lo osserva attentamente e il Napoli che non ha intenzione di cederlo facilmente. La prossima estate potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro del centrocampista, ma al momento, la sua priorità resta il club partenopeo. Gli azzurri sanno di avere in Lobotka un elemento chiave, e il giocatore stesso sembra pronto a valutare solo opportunità che possano davvero fare la differenza. Per ora, l’attenzione rimane rivolta al presente e agli obiettivi del Napoli.