“Il Napoli era imballato. Per me una scelta voluta, ecco perchè…”

L’allenatore Luigi Cagni è intervenuto durante Marte Sport Live andata in onda su Radio Marte.

Ecco le sue parole:

“Secondo me il Napoli ha sofferto ad Empoli anche perché è imballato. Non conosco i piani di Conte e del suo staff, però da quello che ho visto ho l’impressione che il Napoli di proposito aveva le gambe pesanti perché i preparatori avranno caricato in questa pausa per durare sino alla fine del campionato. Mi è sembrato troppo lento, peraltro contro un avversario agile e veloce come l’Empoli. Credo anche sia stata una scelta voluta, dettata anche dal calendario buono, anche se non è mai facile vincere. In tal senso uno come Lukaku soffre più degli altri: se fosse confermato quanto dico è chiaro che il belga ha patito più di tutti questi ‘carichi’. Probabilmente questa sarà la settimana dello ‘scarico’, perché i calciatori erano troppo lenti. E’ possibile, per come la vedo io, che Conte abbia preparato un piano atletico in modo da arrivare più brillante nelle sfide più importanti contro Inter, Milan e Atalanta. E’ una mia ipotesi, dettata dall’esperienza di calciatore e allenatore, perché così, anche, si impostano le stagioni. Non dimenticate che il calcio di oggi, come tutti gli sport, è prevalentemente fisico. Il programma di lavoro di Conte è probabilmente”