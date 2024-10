Il Mattino – Rinnovo-Kvara, incontro previsto all’ombra della Madonnina, ma forse no

Il rinnovo di Kvara per il Napoli è una situazione lasciata in sospeso che al più presto va sistemata, e nonostante ci siano stati altri incontri fra le parti, pare che un meeting sia previsto a Milano, come sottolinea Il Mattino. “Le parti, dopo essersi incontrate – quasi per caso – in un noto albergo a Napoli, si erano date appuntamento a fine mese per provare a trovare il grimaldello che permettesse a tutti di uscire dall’impasse. Jugeli in questi giorni è di stanza a Milano ed a guardare il calendario del Napoli sarebbe facile immaginare che l’incontro si possa consumare all’ombra della Madonnina a partire dalla settimana prossima (azzurri di scena a San Siro contro il Milan). Ma ecco che dribbling e finte si spostano dal campo alla scrivania e non sono esclusi colpi a sorpresa. Possibile, infatti, anche un blitz del manager all’ombra del Vesuvio prima della gara con il Lecce in programma sabato prossimo al Maradona. In tal caso, l’incontro sarebbe imminente. In ogni caso, qualsiasi sia la location, resta da trovare l’intesa tra le parti”.

Factory della Comunicazione