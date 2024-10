Fedele critico: “Per me il Napoli deve migliorare molto”

Enrico Fedele, dirigente sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Forza Napoli Sempre. “Dopo domenica sono molto preoccupato, non metto in discussione la qualificazione in Champions ed anche la possibilità di lottare sino alla fine, ma il Napoli contro l’Empoli mi ha deluso. Ha giocato un primo tempo pietoso, dove undici ragazzini, quelli toscani, hanno messo in grande difficoltà una squadra costruita spendendo 150 milioni di euro. Sono preoccupato perchè noto una chiara regressione del gioco del Napoli, che invece di migliorare sta peggiorando. Sin qui non ha mai dominato l’avversario in una partita, pur avendone vinte molte. E anche perchè non meritava di vincere contro l’Empoli, ma anche contro il Parma e contro il Como. Ha avuto fortuna. Insomma ha 4-5 punti in più di quelli che avrebbe meritato. L’Empoli ha messo in difficoltà anche Juve e Roma? Non mi interessano le altre squadre, io penso al Napoli che deve migliorare. In chiave scudetto temo solo l’Inter, che ha qualcosa in più degli azzurri, Juve e Milan hanno dei limiti. In tal senso bisogna fare di più. L’assenza di Lobotka c’entra fino a un certo punto, il Napoli non aveva equilibrio. Nel primo tempo Gilmour era marcato a uomo da Fazzini, giocatore molto interessante e l’Empoli giocava con un uomo in più in linea mediana poichè McTominay giocava da attaccante. Nella ripresa Gilmour è cresciuto e mi ha colpito la sua personalità, favorito dalle nuove posizioni di Anguissa e McTominay. Per me il Napoli deve migliorare molto, perchè ha speso tanto, per i calciatori che ha e in vista delle partite più difficili contro le dirette concorrenti”

Factory della Comunicazione