Buscaglia: “Buongiorno, l’atteggiamento di Chiellini”

Ricky Buscaglia: “Buongiorno è come Chiellini, intendo in termini di atteggiamento e non di stile. Chiellini quando era in campo – ha detto il telecronista Dazn a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live – faceva capire al resto del gruppo che in certi momenti delle gare non si passa più. Un po’ quello che faceva anche Fabio Cannavaro nel Mondiale 2006. E’ una questione di trasmissione di emozioni. Buongiorno ha fatto lo stesso a Empoli. E’ un calciatore già molto forte ed è anche di prospettiva visto che è ancora giovane. Il percorso del Napoli è lungo, bisogna seguire pedissequamente Conte, sin qui la squadra ha vinto le gare sudandole tutte. Il momento in cui arriverà a gestire la partita, ad essere sereno come fanno le grandi squadre, avrà messo un altro mattone per il sogno. Come dice Conte bisogna avere pazienza, da osservatore aspetterei marzo. Il Napoli non ha le coppe e a marzo, Inter e Juventus, le squadre deputate a vincere lo scudetto, invece sì. A marzo le fatiche per le coppe si faranno sentire. Se il Napoli sarà in vetta le altre dovranno tremare. Il Napoli non deve vincere a tutti i costi il campionato, per me a ottobre non è pronto per vincere lo scudetto. Però inizia a essere umile, non vuole perdere, vince anche quando gioca male: tutti segnali che hanno bisogno di tempo per essere sviluppati… e quindi aspettiamo la prossima primavera”

