Avv. La Marca: “Napoli-Lecce sarà una partita complicata”, ecco perchè

L’avvocato Domenico La Marca ha parlato ai microfoni di 1 Station Radio alla trasmissione 1 Football Club.

Brutto Napoli ad Empoli, ma l’importante erano i tre punti…

“Un’altra vittoria fondamentale per il Napoli, che si avvicina agli impegni clou di fine ottobre e novembre capitalizzando al massimo un calendario che solo sulla carta, ci tengo sempre a ribadire questo concetto, ha messo di fronte agli azzurri avversari alla portata. Come si poteva immaginare la partita di Empoli celava tante insidie, il rientro dei vari nazionali, l’assenza di Lobotka, l’orario dell’incontro, ma soprattutto un avversario che sta in salute e che è magistralmente guidato da D’Aversa, il quale è riuscito a costruire una squadra ben organizzata che concede davvero poco all’avversario. Un primo tempo molto complicato per gli azzurri dove il merito della squadra è stato quello di non subire un gol che avrebbe cambiato la fisionomia dell’incontro e poi nella ripresa il Napoli è stato cinico a capitalizzare gli episodi ed abile a portarsi a casa un successo pesante in un campo dove anche le altre big soffriranno e dove la Juventus ha ottenuto solo un pari a reti inviolate”.

Le è piaciuto Esposito?

“È un giocatore davvero molto interessante che sta trovando un’importante continuità di rendimento e di prestazioni, con il Napoli è stato uno dei migliori in campo, impegnando più volte l’attento Caprile. L’Empoli ha fatto bene a puntare su un ragazzo dall’indiscutibile talento, D’Aversa lo sta schierando con regolarità e lo sta mettendo nelle condizioni di esprimere tutte le qualità come nella sfida contro gli azzurri, dove è stato il calciatore più pericoloso della compagine toscana. Empoli rappresenta sicuramente la piazza migliore per la maturazione di Esposito, visto che parliamo di uno dei talenti più importanti del nostro calcio che potrebbe a suon di prestazioni conquistare nel breve periodo la chiamata della nazionale maggiore”.

Cosa si aspetta da Napoli-Lecce?

“Sarà un’altra partita complicata perché la compagine partenopea affronterà un avversario in difficoltà, reduce da una sconfitta pesante per giunta in casa. Il Lecce che verrà a Napoli avrà voglia di riscatto e scenderà in campo con un’altra determinazione e concentrazione rispetto alla sfida con la Fiorentina. Il Napoli non dovrà fare l’errore di sottovalutare l’avversario e da questo punto di vista il fatto di aver a disposizione la settimana tipo rappresenta un’importante garanzia e sono convinto che vedremo una squadra molto applicata sin dal primo minuto”.