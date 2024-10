⚽️”CdS Campania”⚽️ -“KVARA APRE”, il Napoli tratta col gerorgiano che vuole restare

Kvara un amore ricco

Factory della Comunicazione

Il ds Manna incontrerà il manager Jugeli tra le gare contro il Lecce e il Milan

Khvicha vuole restare al Napoli ma chiede 8 milioni per rinnovare

Il club offre 5 più bonus a salire

LA VOLONTÀ. C’è ancora distanza, insomma. E c’è da un po’, la storia è nota sin dal blitz in Germania che De Laurentiis e Manna organizzarono a giugno per incontrare il giocatore e il suo agente nel bel mezzo dell’Europeo, ma una base di partenza esiste ed è solida: Kvara vuole restare al Napoli, vuole continuare a giocare nel Napoli. Cert o , le sue condizioni non collimano ancora con le condizioni del club, ma quantomeno c’è la reciproca volontà di proseguire insieme. Ora, però, bisognerà capire se sarà possibile trovare anche un punto d’incontro.

IL CLUB. De Laurentiis, in occasione della prima del docufilm per la celebrazione dei 100 anni del nostro giornale, ha spiegato chiaramente a Sky la posizione della società in merito all’argomento Kvaratskhelia: «I calciatori che sono con noi rimarranno a Napoli fino a quando lo riterremo giusto. Se andrà via? Ci sono stati precedenti, ce ne faremo una ragione. È importante rispettare il volere dei giocatori, ma anche quello della società». Non fa una grinza: Kvara ha un contratto fino al 2027, attualmente guadagna 1,8 milioni a stagione e il club gli offre un salto triplo di stipendio nell’anno in cui non ha neanche l’ausilio della Champions, secondo parametri ritenuti corretti e adeguati sotto ogni punto di vista. Non solo: fino al 2029, lo stipendio di partenza da circa 6 milioni comprensivo di bonus crescerà ulteriormente negli anni. Uno sforzo notevole. Ponderato e senza i rischi assunti all’epoca del rinnovo di Osimhen, pagati a caro prezzo.

Fonte: CdS