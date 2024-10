“Napoli, raccolti tre punti pesanti! Caprile? E’ affidabile, ma va aspettato”

Stefano Sorrentino, ex calciatore, ha commentato ai microfoni di Radio Goal il successo esterno del Napoli, che ha battuto l’Empoli grazie ad un rigore di Kvaratskhelia.

“Ieri è stata una delle migliori prestazioni offerte da Caprile da quand’è a Napoli. Poi con le ex si trovano sempre degli stimoli diversi, ma la gara di ieri ha dimostrato che Caprile è un portiere giovane, ma di affidabilità e può ancora migliorare. Può diventare uno dei portieri della nostra nazionale. Non mettiamogli pressione, ma quando indossi la maglia del Napoli la pressione ti arriva sempre. Giocare due anni fa a Bari non era facilissimo, per la sua giovane età vanta anche un’esperienza all’estero. Quelli di ieri per il Napoli son punti pesanti perchè l’Empoli è allenato da un allenatore importante che ha rischiato di rovinarsi la carriera per un episodio antipatico. Ne parlo così pur non avendolo mai avuto come compagno, ma sempre come avversario. Complimenti all’Empoli per aver puntato su D’Aversa che ha un organico buonissimo. Il Napoli ha vinto, ma ha trovato una squadra che non gli ha dato la possibilità di esprimersi al meglio. Sarà molto complicato vincere ad Empoli per le altre di A”.