Minervini: “Conte caricherà la squadra in vista di sabato. Su Kvara vi dico che”

, programma radiofonico in onda su, è intervenuto, conduttore disu: “Ieri è stata una gara veramente brutta. Nel primo tempo non c’era mai la sensazione di poter vincere la gara. Nel secondo tempo, é cambiato qualcosa. Anche sul piano tattico, Conte ha cambiato qualcosa e ilè riuscito a portarla a casa. In generale, le partite degli azzurri sembrano uno spot contro il body shaming, ilnon ha paura di sembrare brutto, anche perché davanti ha dei giocatori che gli permettono di svoltare le partite da un momento all’altro. Anche in difesa la squadra però è molto forte. In questi mesi è stato fatto un lavoro difensivo clamoroso. La squadra non prende mai gol da quando è arrivato, dal dopoquindi. Gli azzurri hanno preso solo un gol su azione, quello contro ildi. Sottovalutare il? Immaginati il discorso emotivo di. Pensa comecaricherà la squadra, essendo anche lui consapevole di questo pericolo. Poi, questo scudetto non si vincerà contro l’o le altre big, ma contro squadre come il. Perciò credo che sabato ilfarà il. Poi, gli azzurri hanno tantissimi modi per sbloccare la gara, non dobbiamo temere.? Il contratto sicuramente incide. In tutti noi incide il lato economico. Secondo me però non è tanto una questione di soldi di per sé, ma soprattutto il fatto che il giocatore non è valutato per il suo valore reale.deve entrare nell’ottica che qualcosa per forza deve perdere, dopo non averlo rinnovato già 2 anni fa, perché altrimenti andrà via. Anzi, secondo me o il contratto verrà rinnovato nei prossimi 2 mesi, altrimenti andrà via la prossima estate. Fuorigioco? Non c’è nessun vantaggio ad avere un millimetro in più o in meno. Alcune volte vengono inserite delle cose veramente inutili, come anche la. Loro cercano di venderlo come se fosse un super gioiello, ma in realtà nessuno si ricorda chi vince la competizione. Questo deve essere un monito anche per, che si deve concentrare molto di più sulla qualificazione al prossimo, perché é veramente assurdo che l’non abbia partecipato a 2 mondiali consecutivi. Tornando allaci sono davvero delle situazioni strane. Nella partitasubisce un fallo che, invece, viene dato ai sardi. Questi poi, grazie al calcio di punizione dato ingiustamente, riescono a segnare“.