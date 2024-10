La moviola – Sufficiente Abisso che dà rigore. Allora a Monza…Pinna fa chiarezza

La moviole di E. Pinna (CdS)

Factory della Comunicazione

Il rigore concesso al Napoli (non clamoroso, sia chiaro, ma sufficiente per fischiare penalty – Il cds vota 6) contribuisce a fare chiarezza ancor più delle parole dette in questi giorni dai diretti interessati sul caso Baldanzi. Perché se è penalty questo (e ci può stare, per i vertici arbitrali lo è e anche dato con sicurezza), allora quello negato alla Roma a Monza cos’è? Concetto che nessuno ha mai avuto il coraggio di dire in maniera palese, girando attorno alle parole. Un contatto di un giocatore che non trova il pallone ma solo l’avversario questo di Empoli, un pestone (ok, non pieno, ma andare col bilancino è poi controproducente) e un contrasto con la gamba di Kyriakopoulos su Baldanzi a Monza. Basterebbero semplicità e chiarezza, anche negli errori commessi….

IN CAMPO

Sicuramente, fra i concetti espressi da Rocchi a Sky in uno speciale “Club”, quello più calzante è: se decide l’arbitro in campo, il VAR viene aiutato. Quello che è successo al Castellani: Anjorin cerca di andare sul pallone che Politano, davanti a lui, gli sposta, non c’è alcun step on foot (al contrario di quanto sostenuto da qualcuno), ma il giocatore dell’Empoli va sull’azzurro in maniera diretta. Abisso vede il fallo e fischia subito in campo, il VAR Paterna (che sarà promosso, proprio con l’arbitro in campo ieri, VMO Fifa dal 1 gennaio 2025) resta muto (e lo crediamo bene…).

VAR: Paterna 6 – Nel dubbio, non s’intromette.