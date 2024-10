I destini di mercato diversi degli azzurri Pellegrini, Maldini e Raspadori con la pista Barcellona

Il filo azzurro unisce tre trequartisti che in Serie A stanno vivendo momenti opposti. Le ansie del romanista sono legate ai tifosi, quelle del napoletano tattiche. Il giovane Maldini invece è sempre più protagonista tra Monza e Nazionale. E il futuro può riservare non poche sorprese. Già a gennaio…

Quel triangolo azzurro non è solo un affare di Luciano Spalletti. Nelle ultime due gare di Nations League nel ruolo di trequartista si sono alternati Lorenzo Pellegrini, Giacomo Raspadori e Daniel Maldini, tre giocatori con storie differenti che stanno incuriosendo non poco il calciomercato. Tutti trequartisti, tutti in evidenza per motivi diversi, vediamo cosa può succedere per loro nei prossimi mesi. Magari già a gennaio. L’espulsione contro la Francia (dopo un ottimo avvio) ha messo fuori gioco il capitano della Roma che in queste settimane sta vivendo momenti difficili con la sua maglia di club. Le polemiche nel mondo giallorosso, infatti, lo coinvolgono più o meno direttamente a proposito del traumatico cambio fra Daniele De Rossi e Ivan Juric. Così attorno a lui si respira un’atmosfera strana, che da un momento all’altro potrebbe dare il là a scosse improvvise. Invece Giacomo Raspadori contro Israele (soprattutto) ha dimostrato di essere in palla, di rientrare nei piani del c.t. e ciò accresce le sue incertezze nel mondo Napoli, visto che con Conte gli spazi per lui sono davvero ristretti. Il modulo non lo aiuta, visto che oltre a Kvara e Politano il nuovo allenatore ha attenzioni soprattutto per Neres. Giocoforza l’attaccante emiliano si trova in una situazione scomoda, che potrebbe dar luogo a novità a stretto giro. Infine ecco la bella storia di Daniel Maldini, non solo il nipote-figlio d’arte che ha meritato il debutto in Nazionale dopo prestazioni importanti nel Monza.

Parliamo dell’azzurro del Napoli

Limbo Raspadori

Gli applausi di Udine hanno rinfrancato Jack: un raggio di sole in una stagione iniziata in panchina nel Napoli. Ma le soddisfazioni in Nazionale non bastano a sgombrare le nuvole dal cielo di Raspadori. E per lui l’idea di trasferirsi a gennaio si sta radicando giorno dopo giorno. Certo, due estati fa è arrivato in Campania con un maxi investimento di De Laurentiis: 35 milioni più bonus per strapparlo al Sassuolo. Nel frattempo ha perso quella centralità nei piani tattici del nuovo allenatore e così cominciano le grandi manovre per trovargli un nuovo indirizzo. Sarà in Italia? Interrogativo difficile, perché il Napoli non vuole rinforzare la concorrenza. E ovviamente il giocatore ambisce a trovare una sistemazione ad alto livello, e, magari giocando nelle coppe. La ricerca è appena cominciata. Di recente uno dei suoi agenti ha fatto un giro in Spagna, a sentire l’aria che tira. Ad esempio a Barcellona (pur con i gravi problemi di budget) hanno bisogno di giocatori d’attacco di livello. E l’operazione potrebbe nascere se si convenisse un prestito con riscatto legato ai risultati. È solo una prima traccia, per molti versi suggestiva. Ma è significativo che Raspadori stia maturando l’idea di trovare un posto da protagonista anche fuori dall’Italia. Fonte: Gazzetta