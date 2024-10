Esposito: “Su Kvara stanno incidendo rinnovo e condizione”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Carmine Esposito, allenatore ed ex calciatore dell’Empoli. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Sulla partita di ieri, Empoli-Napoli?

“L’Empoli ha fatto un ottimo primo tempo, hanno giocato davvero bene. Il Napoli ha vinto con pochissimi tiri, anche perché poi ha dei campioni che gli permettono di cambiare la partita da un momento all’altro. Sicuramente gli azzurri devono recuperare Kvara e Lukaku”

Su Kvara cosa sta incidendo negativamente: il rinnovo o la condizione?

“Entrambe le cose. Gli altri anni ci aveva abituato a saltare sempre l’uomo, mentre quest’anno ha un po’ più di difficoltà. Poi anche il rinnovo. Sicuramente, De Laurentiis, per quello che penso io, vorrebbe rinnovarlo. Starà a Kvara decidere”

Su Lukaku invece?

“Sì, ieri ha fatto male il belga, ha fatto di più Simeone, che per me può giocare in qualsiasi squadra di Serie A. Lukaku è un pochino fuori dal gioco, ieri é stato totalmente annullato dalla difesa dell’Empoli. Sarà un po’ per la condizione ed un po’ perché deve ancora abituarsi al nuovo stile di gioco. Poi stiamo parlando di un armadio, di un giocatore che deve entrare in forma. Si possono vincere tutte le partite così, ma sicuramente Lukaku deve tornare al massimo della forma perché potrebbe dare una svolta alla stagione del Napoli”

Le altre rivali, seppur non giochino benissimo, sono molto vicine al Napoli. Quindi gli azzurri si devono impegnare ancora di più?

“Quello sicuramente e lo sa anche Conte. Vedendo anche le partite di ieri, l’Inter ha questi grandissimi campioni che gli permettono di svoltare le partite. Conte, però, può lavorare con tranquillità, perché non avendo l’assenza delle coppe non ha lo stress di non poter preparare le gare”

Ci crede nella vittoria dello scudetto?

“Io si e l’ho detto anche dopo Verona. Al di là degli innesti, questa è una squadra forte, andava soltanto rivitalizzata, i giocatori dovevano solo trovare la voglia di giocare insieme.

Lobotka, ieri, non ha giocato per infortunio e sappiamo quanto sia importante. Quindi, era fondamentale la vittoria del Napoli anche per questo”

A Politano stanno venendo tutti i meriti di un grande inizio di campionato?

“Penso che sia anche ora. Tutti dicevano che non fosse adatto, che andava sostituito, ma se Conte, che non è uno sprovveduto, lo fa partire sempre titolare ci sarà un motivo. Fa un lavoro, che è clamoroso, attacca, difende, davvero bravo”

Perché non lo convoca Spalletti secondo lei?

“Spalletti non lo convoca sicuramente solo per una questione tattica. Non ci sarebbero altri motivi, anche perché Luciano lo conosce tanto bene. Ricordiamo che Spalletti ha vinto uno scudetto con Politano in squadra e quell’anno Politano aveva fatto molto bene. Tuttavia, per me un premietto lo meriterebbe”