Serie A: Roma/Inter 0-1 (0-0). L’Inter vince nonostante gli infortuni

La Serie A riprende dopo la pausa per le nazionali anche per Roma e Inter che si sfideranno nel Sunday Night allo Stadio Olimpico. La Roma arriva da un discusso pareggio contro il Monza per 1-1, con l’allenatore giallorosso Ivan Juric che sembra essere già in bilico e a rischio esonero mentre l’Inter viene da una vittoria difficile contro l’Udinese per 3-2.

Factory della Comunicazione

Partita che inizia in un clima di contestazione da parte dei tifosi giallorossi che hanno deciso di disertare la curva per i primi 15 minuti.

La partita inizia in modo scoppiettante con azioni pericolose da una parte e dall’altra.

La prima occasione della sfida è per l’Inter, al termine di uno bello scambio nello stretto tra Lautaro Martinez e Thuram con quest’ultimo che ha calciato verso la porta trovando una preparato Svilar che la devia in calcio d’angolo.

La Roma risponde subito con un cross basso di Pellegrini che sbatte sul palo dopo l’errore in presa di Sommer.

Passano appena 5 minuti e l’Inter in contropiede colpisce il secondo legno della partita con Mkhitaryan.

Nel frattempo i Nerazzurri sono costretti a fare già il primo cambio con Calhanoglu che non ce la fa ed esce per fare spazio a Frattesi.

Tutto questo in meno di 15 minuti. Ritmi altissimi all’Olimpico.

Inter sfortunatissima visto che al 26’ minuto deve ricorre al secondo cambio, ancora una volta per infortunio muscolare. Questa volta è Acerbi a lasciare il campo per far posto a De Vrj. Da questo momento in poi i ritmi si abbassano con la Roma che prova a mantenere il possesso del pallone e l’Inter che cerca di rendersi pericoloso in contropiede.

Il primo tempo finisce in pareggio a reti inviolate.

Il secondo tempo inizia come è finito il primo.

La partita si sblocca dopo l’ora di gioco con Lautaro Martinez che calcia di prima intenzione indirizzando magnificamente il palla al centro.

Da questo momento in poi la Roma cerca in tutti i modi il pareggio alzando il baricentro e costringendo l’Inter a giocare di rimessa e a spezzettare molto il gioco subendo molti falli a centrocampo. Tuttavia le migliori occasioni della Roma arrivano da calcio piazzato ma non riescono ad impensierire l’estremo difensore dei nerazzurri. L’unica azione concreta della squadra di casa arriva al 94’ minuto con Matias Soule che calcia all’angolino in basso a sinistra costringendo Sommer ad un incredibile parata.

La squadra nerazzurra riesce a vincere la partita nonostante gli infortuni di due giocatori chiave come Calhanoglu e Acerbi che avrebbero potuto condizione in negativo il match. Dopo questa sconfitta la posizione di Juric potrebbe essere messa nuovamente in discussione con il nome di Daniele De Rossi che potrebbe ritornare in voga a Trigoria. L’Inter grazie a questi 3 punti ritorna al secondo posto in classifica mentre la Roma continua il suo periodo difficile scendendo al decimo posto.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino (33′ st Hermoso); Celik, Kone (18′ st Pisilli), Cristante (33′ st Le Fée), Zalewski (26′ st Baldanzi); Dybala (33′ st Soulé), Pellegrini; Dovbyk. A disp.: Ryan, Marin, Sangaré, Hummels, Abdulhamid, Dahl, Paredes, Shomurodov. All.: Juric

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi (27′ De Vrij), Bastoni (26′ st Bisseck); Darmian (26′ st Dumfries), Barella, Calhanoglu (12′ Frattesi), Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro (26′ st Correa), Thuram. A disp.: J. Martinez, Di Gennaro, Palacios, Carlos Augusto, Berenbruch, Taremi, Arnautovic. All.: S. Inzaghi

Arbitro: Massa

Marcatori: 15′ st Lautaro (I)

Ammoniti: Cristante, Pisilli (R), Barella, Darmian, Correa (I)

Sara Di Fenza