Serie A, Lecce-Fiorentina 0-6: Viola show al “Via del Mare”, salentini senza Gallo al “Maradona”

E’ stata una gara senza storia quella del “Via del Mare di Lecce” dove alle 15 si sono affrontate Lecce e Fiorentina. I toscani, infatti, hanno dominato la compagine salentina con una doppietta a testa di Cataldi e Colpani e le reti di Beltran e Parisi. Il Lecce ha disputato tutto il secondo tempo in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Antonino Gallo.

Primo tempo

A prendere subito il comando del gioco è la Fiorentina. Palladino, però, deve fare i conti con un problema fisico occorso a Gudmunson che dopo 9 minuti lascia il posto a Beltran. Al 20′ i toscani passano in vantaggio. Kean protegge palla in area e la scarica all’indietro a Gonsens che a sua volta serve Bove che tocca per Cataldi che da fuori area fulmina Falcone depositando il pallone in rete. Al 34′ la Fiorentina raddoppia. Falcone rinvia un cross destinato a Kean direttamente sul sinistro di Colpani che di prima intenzione calcia in porta. Al 43′ il Lecce resta in 10 per l’espulsione diretta di Gallo reo, secondo l’arbitro Forneau, di aver fermato Dodo’ involato verso la porta. Il fallo del difensore salentino, che salterà la gara del Maradona tra Napoli e Lecce di settimana prossima, produce un calcio di punizione dal limite dell’area. Sul pallone si presenta Cataldi che con il destro trova la traiettoria giusta che vale il 3-0 per la Fiorentina.

Secondo tempo

A inizio ripresa Gotti prova a cambiare qualcosa mandando in campo Coulibaly, Banda, Tete Morente al posto di, rispettivamente, Pierret, Oudin e Rebic. Anche Palladino modifica la sua Fiorentina lanciando nella mischia Kouamè al posto di Kean. Rispetto al primo tempo, nei secondi 45 minuti di gioco è il Lecce a fare la gara, mentre la Fiorentina amministra. Al 54′ la Fiorentina recupera palla ed entra nell’area di rigore salentina. Bove pesca Colpani che calcia di prima con il destro trovando la respinta di Falcone. Il rinvio dell’estremo difensore dei pugliesi termina nella disponibilità del numero 23 viola che senza pensarci calcia al volo di sinistro realizzando, così, la rete del 4-0. Al 61′ anche Beltran mette la sua firma nel tabellino che approfitta di un’azione confusa nell’area del Lecce per realizzare, da pozione ravvicinata, il 5-0 viola. Al 72′ la Fiorentina porta a 6 il conto delle reti grazie ad una conclusione di Parisi che si insacca alle spalle di Falcone. La squadra di Palladino trova così la seconda vittoria consecutiva, mentre il Lecce di Gotti cade per la terza volta nelle ultime tre gare di Serie A.

Lecce-Fiorentina (0-3) 0-6, il tabellino:

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Guilbert (87′ Jean), Baschirotto, Gaspar, Gallo; Ramadani (74′ Kaba), Pierret (46′ Coulibaly), Dorgu, Oudin (46′ Banda), Rebic (46′ Tete Morente); Krstovic.

A disposizione: Fruchtl, Samooja, Borbei, Pelmard, Mcjannet, Rafia, Pierotti.

Allenatore Luca Gotti

Fiorentina (4-3-2-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens (66′ Parisi); Adli (57′ Richardson), Cataldi, Bove (57′ Sottil); Colpani, Gudmundsson (9′ Beltran), Kean (46′ Kouamè).

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Biraghi, Moreno, Martinez Quarta, Kayode, Ikonè.

Allenatore: Stefano Citterio ( Raffaele Palladino squalificato)

Marcatori: 20′ e 45′ Cataldi (F), 34′ e 54′ Colpani (F), 61′ Beltran (F), 72′ Parisi (F)

Arbitro: sig. Francesco Fourneau della sezione AIA di Roma 1

Assistenti: sig. Christian Rossi della sezione AIA di La Spezia e sig. Dario Garzelli della sezione AIA di Livorno

Quarto ufficiale: Kevin Bonacina della sezione AIA di Bergamo

VAR: Valerio Marini della sezione di Roma 1

A.VAR: Luca Pairetto della sezione di di Nichelino

Note: Ammoniti: Colpani (F), Adli (F), Gosens (F), Ranieri (F), Richardson (F); Espulsi: Gallo (L); Corner: 1-3; Recupero: 5′ pt.