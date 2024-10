Serie A | Cagliari-Torino 3-2: i sardi controrimontano il “Toro”!

L'”Unipol Domus Arena” è stato scenario di una partita scoppiettante tra Cagliari e Torino. 5 reti realizzate nel posticipo delle 18 dell’ottava giornata di campionato. La squadra di Davide Nicola ha conquistato i 3 punti nonostante l’1-2 granata a inizio ripresa.

Factory della Comunicazione

Primo tempo

Gara equilibrata con Cagliari e Torino a cercare a provare a imbastire delle sortite che, però, non impensieriscono i due portieri. Al 21′ è il Torino ad andare vicinissimo al gol con Ricci che prova la conclusione da dentro l’area di rigore. Il tentativo di destro del centrocampista granata termina oltre la traversa della porta di Scuffet. La risposta del Cagliari arriva 4 minuti dopo con Piccoli che si crea una chance per colpire a rete, ma Walukiewicz devia il pallone in calcio d’angolo. Al 27′ è Adams ad essere fermato in corner dalla difesa sarda.

Al 38′ il Cagliari sblocca la partita. Il signor Aureliano accorda un calcio di punizione ai padroni di casa al limite dell’area. Sul pallone si presenta Viola che è bravo a farlo passare in mezzo alla barriera sorprendendo, sul primo palo, Milinkovic-Savic. Il vantaggio rossoblù, però, dura meno di 120 secondi. Infatti, il Torino riporta in parità il confronto con Sanabria che con la testa devia in porta un calcio d’angolo dalla destra di Lazaro. E’ l’ultima vera emozione del primo tempo che si conclude sul punteggio di 1-1.

Secondo tempo

All’intervallo Nicola lascia nello spogliatoio Luvumbo e manda in campo Marin. L’allenatore dei sardi passa così dal 4-2-3-1 al 3-5-2. Vanoli, invece, insiste sugli stessi 11 del primo tempo. Il primo squillo della ripresa è del Cagliari con Piccoli che devia oltre la traversa un cross dalla destra. Passano sessanta secondi ed è ancora la compagine padrone di casa a creare un pericolo. Piccoli, con l’esterno destro, apre per Viola che entra in area e calcia. Il sinistro del 10 rossoblù sbatte sul corpo di Milinkovic-Savic e finisce in calcio d’angolo. Nel miglior momento del Cagliari, però, il Torino trova la rete del vantaggio. Al 55′ Linetty avanza palla a piede centralmente e dal limite carica il destro che si insacca alle spalle di Scuffet.

Al 74′ il Cagliari trova il 2-2 su azione d’angolo. Sponda di testa di Luperto per Palomino, entrato al posto di Mina, che piazza il pallone in rete con la fronte. Al 78′ padroni di casa di nuovo in vantaggio. Gaetano, che ha preso il posto di Adopo, serve in area Piccoli che avanza e, defilato, cerca di servire un compagno, ma trova la deviazione di Coco che, inavvertitamente, deposita il pallone nella propria porta. Al 91′ il Torino va vicinissimo al pareggio. Karamoh, dalla sinistra, effettua un traversone all’indirizzo di Adams che lo impatta con la testa. Scuffet è attento e devia la sfera. E’ l’ultima azione pericolosa della partita. Il Cagliari conquista la prima vittoria in campionato all’ “Unipol Domus Arena”.

Cagliari-Torino (1-1) , il tabellino:

Cagliari (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Luperto, Mina (62′ Palomino), Augello; Adopo (62′ Gaetano), Makoumbou (79′ Deiola); Zortea, Viola (62′ Lapadula), Luvumbo (46′ Marin); Piccoli.

A disposizione: Ciocci, Sherri, Prati, Wieteska, Dentello, Mutandwa, Felici.

Allenatore: Davide Nicola

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Lazaro (83′ Dembelè), Linetty (74′ Gineitis), Ricci, Vlasic (83′ Karamoh), Vojvoda; Adams, Sanabria.

A disposizione: Paleari, Donnarumma, Tameze, Ciammaglichella, Bianay, Gabellini, Zaia.

Allenatore: Paolo Vanoli

Marcatori: 38′ Viola (C), 41′ Sanabria (T), 55′ Linetty (T), 74′ Palomino (C), 78′ aut. Coco (C)

Arbitro: sig. Gianluca Aureliano della sezione AIA di Bologna

Assistenti: sig. Valerio Vecchi della sezione AIA di Lamezia Terme e sig. Alex Cavallina della sezione AIA di Parma

Quarto ufficiale: Antonio Giua della sezione AIA di Olbia

VAR: Marco Guida della sezione AIA di Torre Annunziata

A.VAR: Francesco Meraviglia della sezione AIA di Pistoia

Note: Ammoniti: Coco (T), Lazaro (T), Masina (T), Adopo (C) ; Espulsi: Nessuno ; Corner: 8-9; Recupero: 2′ pt, 4′ st