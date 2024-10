Il Mattino vota gli azzurri: non solo Lukaku insufficiente. Kvara,Politano, Simeone i tre moschettieri

Bastava un niente. Un niente come un rigore. Segnato in maniera esemplare da Khvicha Kvaratskhelia, forse tra i più attesi prima della trasferta di Empoli.

Factory della Comunicazione

Un rigore che spedisce il Napoli sempre più in vetta, che regala agli uomini di Conte una vittoria importantissima in una gara complicata e forse immeritata per larga parte del primo tempo. Ma la ripresa è azzurra, così come la vittoria. Così come il primo posto della Serie A almeno per un’altra settimana.

Top – Conte 7,5

L’ha vinta lui. L’ha vinta con i cambi. L’ha vinta con la solita garra e quella fame tipica dei vincenti. L’ha vinta anche quando ha fatto una mezza ramanzina a Rrahamani in pieno recupero che stava lasciando la propria area per tentare una sortita offensiva. L’ha vinta ma è stata dura, difficile, ostica come aveva previsto. Il Napoli ha sofferto il pressing dell’Empoli e la rapidità tra le linee di Fazzini ed Esposito.

Ma la difesa ha retto. E se l’attacco azzurro stava perdendo il confronto contro una difesa granitica come quella toscana ecco la mossa vincente: fuori Lukaku e dentro Simeone. Il Cholito è stato decisivo: più rapido e di manovra ha cambiato l’inerzia del match. Il Napoli si conferma in testa in solitudine con 19 punti, frutto di 7 risultati utili di fila, tre vittorie consecutive e da ieri con la seconda migliore difesa del torneo.

Top – Politano 7

Un moto perpetuo. Anche e soprattutto nel primo tempo quando la squadra e il reparto soffrono è l’unico a mettere brio e sprint. Si procura il rigore che decide il match ed è il solito stantuffo a tutta fascia. Esce stremato e raccoglie al standing ovation dei 5mila tifosi azzurri al Castellani.

Top – Simeone 7

Entra e trova subito una conclusione pericolosissima dalle parti di Vasquez. Con la sua rapidità manda in tilt Ismajli e crea spazi per i compagni. Pecca di altruismo, ma corre, lotta sgomita e cambia la partita. Generoso resta in campo dopo uno scontro con Ismajli e gioca anche con un turbante in testa.

Flop – Spinazzola 5,5

Cincischia troppo con il pallone tra i piedi e perde il confronto con Gyasi. Bravo a chiudere in diagonale su Colombo lanciato in area. Non riesce mai a trovare la profondità sul binario sinistro.

Flop – Lukaku 5,5

Lo scontro tra titani se lo aggiudica Ismajli. Spettatore per una buona mezzora viene soffocato ed anticipato dal centrale albanese. Poi prova a mettere la corazza, si abbassa ancora per cercare qualche pallone giocabile e si getta nella mischia, prendendosi botte in mezzo al campo e costringendo al primo giallo della partita l’Empoli. Ma è troppo poco.

Fonte: Mattino.it