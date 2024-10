Empoli-Napoli, i precedenti non raccontano una “bella” storia per gli azzurri

Ancora un paio d’ore ed il Napoli scenderà in campo al Castellani per l’ottava giornata di campionato di Serie A contro l’Empoli di D’Aversa, i cui precedenti non girano a favore degli azzurri, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Sarà un grande cuore spaccato a metà. Sarà difficile per tutti. E in virtù di una tradizione mai amica del Napoli, in trionfo appena due volte su undici in quest’arena, probabilmente l’ex Di Lorenzo e i suoi soci di primato si sentiranno un pizzico più sereni. Mai del tutto, però, sarebbe il più grave degli errori: Conte e D’Aversa sono amici per la pelle e ognuno sa di cosa è capace l’altro; e come se non bastasse, l’Empoli ha fatto finora una splendida figura battendo Roma e Cagliari; pareggiando con Juve, Monza, Bologna e Fiorentina, e perdendo soltanto l’ultima all’Olimpico con la Lazio. E ancora: in casa è imbattuto e non ha mai subito un gol, e in totale ha incassato 4 reti, una meno degli azzurri. Poi c’è la famigerata tradizione: il Napoli è la squadra contro cui nella sua storia l’Empoli ha vinto più volte in Serie A (8 su 22 sfide) e ha segnato più gol (30). Per finire: negli ultimi sette incroci, le sue vittorie sono state cinque. Due nella stagione precedente: la prima costò la panchina a Garcia, l’ultima il 20 aprile”.

