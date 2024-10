Dazn – Gemmi, ds Empoli: “Non capisco proprio quel rigore”

Mister D’Aversa, tecnico dell’Empoli, già ieri non stava molto bene, oggi non si presenta dinanzi ai microfoni, lo fa Roberto Gemmi, d.s. della squadra toscana. Dice a Dazn: “D’Aversa non sta tanto bene, ha una paresi facciale e si va a riposare. Siamo contenti della prestazione, abbiamo fatto tutto il possibile per essere sempre in partita e lo siamo stati. Il rigore faccio fatica a capirlo anche perchè non vedo contatti, ma forse ho visto male. Con Anjorin siamo stati svegli ad entrare in una operazione che potevamo fare, sapevamo delle sue qualità e abbiamo trovato le condizioni per poterlo prendere. Non c’è contatto Anjorin-Politano, c’è spazio tra i due piedi, secondo me non è rigore o fa parte della categoria dei rigorini che dicevano di dover valutare in modo diverso. Anche nel primo tempo, la piazza Empoli che di solito è tranquilla era innervosita da direzioni che non erano in linea”

