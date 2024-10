CdS – Oggi Kvara dovrà fare Kvara, e Lukaku “Big Rom”

Partita ostica per il Napoli alle 12,30 contro l’Empoli di D’Aversa al Castellani per il lunch match delle 12,30 dell’ottava giornata di campionato di Serie A. Ogni pedina dovrà muoversi nella giusta direzione, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Dimostrando innanzitutto la maturità adeguata a un gruppo che lavora per riscoprirsi definitivamente grande, e poi la forza e l’autorevolezza necessarie per mantenere il primo posto e per nutrire ambizioni da scudetto. Ancora vietate dall’allenatore e probabilmente anche dai tempi, ma comunque in tasca. Strette nei pugni. E così, beh, se è certo che Conte farà Conte come è sempre accaduto da quando allena, Kvara dovrà fare Kvara e Lukaku il Big Rom che viaggia verso i 400 gol in carriera tra club e nazionale. Ora è a quota 389: finanche a uno come lui, che a 31 anni ne ha viste di tutti i tipi, il calcio oggi offrirà una pagina vuota da riempire. Meglio se di gol: quelli che l’Empoli, da queste parti, quest’anno non ha mai subito”.

