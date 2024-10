Beppe Iannicelli: “La vittoria di Empoli? Prende forma il 4° scudetto”

Il giornalista Beppe Iannicelli ha commentato l’ottima vittoria del Napoli odierna, sottolinenado quanto siano importanti questi 3 punti ottenuti in chiave scudetto.

Ecco le sue parole:

“L’Empoli gioca ed il Napoli vince. Prova di forza importante della capolista su di un campo ostico dove il Napoli è sovente inciampato. Il segnale che manda il Napoli al campionato è perentorio. Il Napoli di Antonio Conte è capace di vincere anche le partite “sporche”, quelle più complicate dal punto di vista tattico e dell’intensità. Il Napoli continua la sua marcia scudetto in un turno nel quale le big finora scese in campo hanno dovuto faticare per condurre in porto le partite.

La vittoria del Napoli ad Empoli conferma le migliori caratteristiche della capolista: solidità difensiva, panchina lunga e di alto impatto, capacità di adattarsi alle situazioni anche più complicate. Sono le doti che hanno permesso a mister Conte di battere per la prima volta i rivali in carriera.

Quella di Empoli era per il Napoli una partita crocevia. Tutto l’ambiente era consapevole dell’importanza della posta in palio non solo per i tre punti ma anche sotto il profilo psicologico. Stare in testa è stimolante, gratificante ma anche complicato. Bisogna tener testa a tutte le altri rivali e rintuzzare ogni velleità di scalzare il proprio dominio.

Il Napoli continua ad allungare la striscia vincente ed adesso avrà quasi una settimana per preparare la prossima sfida. Nel frattempo tutte le altre rivali saranno impegnate nelle competizioni europee. Non giocare le coppe è un disastro economico, sportivo, emotivo per il Napoli. Ma il vantaggio competitivo è evidente in una stagione che comincia diventare eccezionale come quella del terzo scudetto.”