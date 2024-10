Antonio Conte su Empoli-Napoli: “Abbiamo vinto su un campo non facile“

Antonio Conte parla in conferenza stampa, dopo i 3 punti ad Empoli.

«Noi volevamo vincere tutti, non lo volevo solo io» Una di quelle partite sporche ma vere, come piacciono a lui: «Avevo avvertito la squadra per questa partita, perchè analizziamo gli avversari e l’Empoli è tra le squadre più in forma del campionato. Qui ad Empoli ancora non aveva segnato nessuno e c’erano insidie».

Una prima parte da rivedere, dove il tecnico non è soddisfatto: «Non mi è piaciuto il primo tempo e l’approccio, è stato timido e forse un po’ impaurito per la storia o la tradizione che abbiamo ad Empoli. Il primo tempo non mi è piaciuto nelle due fasi. Se l’Empoli fa gol non c’è nulla da dire. Ogni partita che vinciamo dobbiamo festeggiare, continuando a fare quello che stiamo facendo. Poi magari emerge qualche singolo, ma era la fase collettiva a non piacermi nel primo tempo e poi è migliorata nella ripresa. Onore ai ragazzi che hanno capito che non ero soddisfatto. Abbiamo vinto su un campo non facile, oggi con tanto vento e non in perfette condizioni. Onore anche all’Empoli e a D’Aversa che sta facendo benissimo» ha detto Conte.

L’esaltazione dei tifosi resta un problema? «Il popolo napoletano è innamorato a prescindere dal risultato. La passione e l’entusiasmo non glielo toglie nessuno, amano il Napoli e noi dobbiamo vivere l’esaltazione collettiva sapendo che ci saranno anche momenti difficili che non dovranno essere vissuti con depressione».

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino