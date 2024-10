⚽️⚽️CDS CAMPANIA⚽️⚽️ In 5000 per blindare il 1° posto “A PRANZO CON ROM”

Sulla strada di Big Rom e compagni c’è l’ostacolo Empoli, imbattuto e con la porta blindata in casa.

Antonio proverà a riscrivere la storia, Napoli 5.000 per Conte

Oggi al Castellani sfida-trappola contro i toscani

Ma lo stadio sarà diviso a metà: tantissimi tifosi al seguito della capolista

Sono quattromila i napoletani nel settore Ospiti più altri in tribuna Gli azzurri capaci di prendere 3 punti in questa trasferta 2 volte su 1 1 sfide

L o sbarco dei cinquemila a Empoli: per Antonio Conte e per il Napoli. Per il Napoli di Conte. Calcio, signori: sembra l’incipit di un poema galleggiante tra l’epica e la storia e invece è calcio. Una partita del campionato di Serie A, l’ottava della stagione di una squadra che dopo una partenza a questo punto molto falsa e fuorviante (a Verona), per tutto quello che è accaduto a seguire, ha ricominciato a vivere con una fierezza tale da restituire l’orgoglio a se stessa, alla classifica e al suo popolo. E così, beh, oggi al Castellani saranno in cinquemila o forse più – quattromila nel settore Ospiti e gli altri spruzzati ovunque – ad alimentare i sogni e il cammino della prima in classifica: alle 12.30, contro l’Empoli di D’Aversa e in uno stadio con dodicimila spettatori, non sembrerà di giocare in trasferta.

Sarà un grande cuore spaccato a metà. Sarà difficile per tutti. E in virtù di una tradizione mai amica del Napoli, in trionfo appena due volte su undici in quest’arena, probabilmente l’ex Di Lorenzo e i suoi soci di primato si sentiranno un pizzico più sereni. Mai del tutto, però, sarebbe il più grave degli errori: Conte e D’Aversa sono amici per la pelle e ognuno sa di cosa è capace l’altro; e come se non bastasse, l’Empoli ha fatto finora una splendida figura battendo Roma e Cagliari; pareggiando con Juve, Monza, Bologna e Fiorentina, e perdendo soltanto l’ultima all’Olimpico con la Lazio. E ancora: in casa è imbattuto e non ha mai subito un gol, e in totale ha incassato 4 reti, una meno degli azzurri. Poi c’è la famigerata tradizione: il Napoli è la squadra contro cui nella sua storia l’Empoli ha vinto più volte in Serie A (8 su 22 sfide) e ha segnato più gol (30). Per finire: negli ultimi sette incroci, le sue vittorie sono state cinque. Due nella stagione precedente: la prima costò la panchina a Garcia, l’ultima il 20 aprile.

