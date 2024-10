Attilio Tesser, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “L’Empoli ha trovato la quadra sin da subito, la squadra è compatta e raramente va in difficoltà. Restano sempre corti e sotto il profilo tattico si stanno comportando bene, poi c’è lo spirito di voler lottare pallone su pallone. Equilibrio o tecnica? Sono entrambe importanti, ma sono certo che Neres imparerà a dare equilibrio alla squadra come fa Politano. Conoscendo Conte non credo cambierà tantissimo, se Kvaratskhelia si allenasse male Conte lo lascerebbe fuori, ne sono certo. Neres è uno da far entrare a gara in corso perchè riesce ad essere imprevedibile, ma prima o poi giocherà anche da titolare. Solo che Conte adesso preferisce andare sul sicuro. Il campionato è lungo, ma se il Napoli fa bottino pieno tra Empoli e Lecce potrebbe significare mettere qualche punto da parte in modo che se si perde qualcosa negli scontri diretti non è un dramma. Sarà un campionato bello e lungo e si risolverà in volata, non come gli ultimi due anni”.

Factory della Comunicazione