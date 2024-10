Marcolin: “Centrocampista e l’attaccante, è McTominay la differenza”

Dario Marcolin: “Nella partita in casa dell‘Empoli, in chiave Napoli, McTominay potrebbe fare la differenza. L’ex Manchester United – ha detto l’ex azzurro e opinionista Dazn a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live – oggi mi suscita più curiosità di tutti e mostra grande decisione sotto porta, perché fa il centrocampista e l’attaccante. Ha grande fisicità dentro l’area di testa: queste tre componenti possono sorprendere. Nell’Empoli, Colombo è il giocatore più estroso: un difensore non sa mai cosa aspettarsi da lui, perché può fare scarico come concludere, e questa sua dote di non dare letture agli avversari può rappresentare sicuramente un’insidia. L’Empoli è una squadra che ha gamba, è giovane, ha entusiasmo e non ha ancora preso gol in casa. Fattori interessanti, il problema che può avere il Napoli può essere quello di sbilanciarsi per cercare di vincere, prestando il fianco alla loro capacità di incidere in contropiede, come è capitato nella vittoria dei toscani contro la Roma. Per questo la parola d’ordine in casa azzurra dovrà essere equilibrio. L’assenza di Lobotka pesa, tornando a fare il play basso era tornato quello di due anni fa, però Gilmour ha le sue caratteristiche e il Napoli avrà lo stesso atteggiamento di sempre. La giornata sembra favorevole al Napoli in attesa degli scontri diretti? Con le prossime tre gare il Napoli chiuderà la serie di prime 10 giornate in cui ha avuto solo lo scontro diretto con la Juve e chiuderà con il Milan, sfruttare questa scia, non avendo le coppe, per continuare a essere in testa non sarebbe di poco conto. Del resto il pericolo per le altre di serie A è certamente il Napoli. Anche perché c’è Conte in Italia non è mai finito terzo, ha vinto o è arrivato secondo. Conte sa gestire il lavoro di chi sta in testa alla classifica, sia dal punto di vista delle motivazioni che anche della comunicazione. In quanto a sbavature di atteggiamento a Empoli possiamo stare sicuri, lui non le consente”

Factory della Comunicazione