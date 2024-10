“Lo ribadisco: il Napoli è la principale antagonista dell’Inter”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gianni Parisio, giornalista di passioneInter. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Quali potrebbero essere le scelte di Simone Inzaghi dal primo minuto?

“Si ritorna con Roma-Inter e con gli infortuni di Zielinski e Asslani, che si sono fatti male durante le nazionali. La formazione dovrebbe essere già definita: Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro”

Quale squadra vede come principale antagonista dell’Inter?

“Io lo ribadisco da Luglio. Il Napoli è la principale antagonista dell’Inter per due motivi: Antonio Conte e l’assenza delle coppe. La Juve sicuramente è ben attrezzata, ma preferisco aspettare un po’ per sbilanciarmi. Capiremo ora come gestirà la rosa avendo tutti questi infortuni. Poi, c’è anche da dire che hanno perso diversi punti per strada con squadre come Cagliari, Empoli. Non sarà semplice per la Juve. Ad oggi la vera rivale per i tifosi dell’Inter è il Napoli. Gli azzurri sono forti in toto, anche in panchina: Neres entra e spacca le partite, Gilmour é fondamentale per la Scozia, hai ritrovato Di Lorenzo nella sua forma migliore. Il Napoli, forse, non dominerà il campionato come due anni fa, ma sicuramente lotterà”