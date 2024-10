Il giornalista Pistolesi sulla partita di domani contro l’Empoli

Radio, è intervenuto Niccolò Pistolesi, giornalista de La Nazione. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Chi ha più da perdere nella sfida Empoli-Napoli?

“L’Empoli arriva da una sconfitta con una squadra molto in forma, dopo aver fatto un inizio di stagione davvero straordinario. La partita tra l’altro aveva anche lasciato un po’ di rammarico perché l’Empoli era passato in vantaggio. Adesso l’Empoli va a giocare con un avversario nettamente migliore, ma i toscani possono stare tranquilli. Infatti hanno già fatto diversi punti importanti in questo inizio di stagione, che hanno portato la squadra ad essere in in una posizione di classifica serena. La squadra di D’Aversa è riuscita a mettere del fieno in cascina importante, in vista di momenti complicati, che sappiamo arriveranno. Quindi, chi rischia di perdere di più é il Napoli. Sicuramente, però l’Empoli dovrà metterci voglia di lottare sui secondi palloni, grinta, determinazione, tutti elementi che hanno portato l’Empoli ad essere dov’è oggi”

Quali elementi hanno fatto la differenza nell’Empoli?

“Sicuramente la tranquillità, la serenità, fattori che quando si scende in campo giocano un ruolo chiave. Poi, c’è un filo sottile tra la tranquillità, la serenità e la presunzione. Molti meriti sicuramente li ha avuti D’Aversa che ha avuto il coraggio di mettere in campo sia giocatori giovani sia calciatori esperti, riuscendo a creare un ninomio vincente”

Quali potrebbero essere le scelte di D’Aversa dal primo minuto?

“Onestamente è molto difficile predire una probabile formazione perché l’Empoli non dirà i convocati e gli Allenamenti sono sempre a a porte chiuse. Se dovessimo provare, comunque, posso dire che ci sono dubbi su Viti e Maleh, il modulo dovrebbe essere un 3-4-2-1 in fase di possesso palla, che si trasforma in un 3-5-2 in fase difensiva. La formazione ufficiale dovrebbe essere: Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Anjorin, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo. Se non dovesse farcela Viti giocherà De Sciglio”

D’Aversa ha lavorato ad gabbia specifica per arginare un giocatore del Napoli?

“Sicuramente c’è stata una preparazione più intensiva. Il Napoli potrà fare male con i calci piazzati o arrivando dalle fasce laterali con i cross. D’Aversa credo che abbia lavorato su questo fondamentale, perché finora in queste fasi ha sofferto e sappiamo che contro squadre come il Napoli non puoi sbagliare niente. Poi, gli azzurri hanno giocatori che possono essere decisivi sempre, anche entrando dalla panchina come Neres. Il brasiliano può infilare sempre un assist”