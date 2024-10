Antonio Giordano: “La Juventus aveva la BBC, il Napoli ha la DBR”

Antonio Giordano: “Kvaratskhelia per me è indiscutibile, non è in difficoltà, la maggior parte delle volte i suoi dribbling gli riescono. Perchè qualche tifoso parla di brutto periodo per Kvara? Per me – ha detto il giornalista della Gazzetta dello Sport a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre – è tutto surreale, non vedo problemi, mi sembra pretestuoso… poi ci sono i momenti diversi in una stagione, le prestazioni possono essere alterni… Il Napoli ha personalità forte, qualità difensive importanti, con un trio composto da Di Lorenzo, Rrhamani e Buongiorno. La DBR che può in qualche modo ripercorrere, lo speriamo, il trio juventino composto da Barzagli, Bonucci e Chiellini. La BBC è stata protagonista del calcio contemporaneo, una delle cose migliori, dal punto di vista difensivo, del calcio recente. Per vincere lo scudetto, però, io scelgo sempre la via di avere il miglior attacco e non l’impermeabilità difensiva. Per me si vince sempre con il miglior attacco, o almeno è quello che piace a me vedere, un calcio offensivo, sin da quando ero bambino. Però il Napoli può godere di Buongiorno che, secondo me, è potenzialmente uno dei difensori centrali più forti d’Europa. Se l’ex Toro mancasse per un turno non sarei troppo preoccupato, perchè il Napoli ha una solidità difensiva dettata dal collettivo e dai meccanismi. E’ chiaro che si spera che possa crescere, nel frattempo, Rafa Marin”

