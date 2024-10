Novellino: “Peccato per Lobotka, ma sono curioso di vedere Gilmour. Napoli la più forte con l’Inter”

“Peccato per Lobotka, giocatore che mi piace tantissimo, fondamentale per il Napoli, sono curioso di vedere Gilmour, farà certamente molto bene, il Napoli – ha detto l’allenatore a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live -comunque è una squadra fortissima. Mi aspettavo il Napoli primo? Conoscendo Antonio sì, dopo Verona ha lavorato in silenzio, poi con i giocatori è bravissimo. Conte dove va può sembrare antipatico, ma ai giocatori resta dentro, parla sempre chiaro, non promette a vanvera, se dice una cosa la fa e i suoi giocatori lo apprezzano.

Factory della Comunicazione

Lo scorso anno è stato drammatico, quest’anno sono arrivati elementi importanti come Lukaku, il Napoli insieme all’Inter è la squadra più forte, anche se i nerazzurri hanno la rosa più completa.

Il Napoli non ha le coppe ed è vero che ci sono poche possibilità di ruotare i giocatori, ma Conte in questo è una garanzia e non guarda in faccia a nessuno, lui vede soprattutto come i ragazzi si impegnano durante gli allenamenti. E’ un Napoli da scudetto, lotterà con l’Inter, sono curioso di vedere la Juventus di Thiago Motta, lui sta lavorando discretamente, ma gli azzurri sono superiori e hanno il vantaggio di non giocare le coppe. Si gioca troppo? Assolutamente, non c’è tempo per recuperare, l’aspetto mentale poi è importantissimo, preparare le partite diventa sempre più complicato, ci si allena poco e male, ecco il problema”.