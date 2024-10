L’ex Barcellona Braida: “Il Napoli è destinato a vincere lo scudetto”

“Napoli di Conte già pronto per lo scudetto? Conte è bravissimo, la società è gestita in modo eccellente, la rosa è di livello. L’acquisto di Lukaku – ha detto lo storico dirigente di Milan e Barcellona Ariedo Braida a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live –incontra il mio assoluto gradimento, il belga sposta gli equilibri e in Italia ancor di più che altrove, ancor più che in Inghilterra. Il Napoli è destinato a vincere lo scudetto, già quest’anno. Se nella vita non scegli, non sbagli: bisogna rischiare. Gli algoritmi dicono che il Napoli potrebbe non vincere? Gli algoritmi sono utili, ma non possono scegliere: non hanno né occhi né cuore. Non possiamo trascurare l’aspetto umano, e i numeri non hanno certe caratteristiche. L’Inter? Sta facendo molto bene, ha una rosa di livello altissimo, e lotterà per la vittoria dello scudetto fino all’ultimo. La Juventus? Sta dimostrando che non ha ancora trovato l’equilibrio che dia là certezze delle vittorie. Ha un allenatore che sta dando nuove idee di calcio alla squadra e i bianconeri diventeranno molto competitivi nel tempo.

Napoli senza Coppe? È un vantaggio enorme, perché permette a Conte di lavorare tutta la settimana sul match di campionato. Inoltre non giocare ogni tre giorni può rappresentare senza dubbio un grande vantaggio per gli azzurri”.

