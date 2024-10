Factory della Comunicazione

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gaetano Fontana, allenatore ed ex giocatore di Napoli e Fiorentina. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Secondo lei quali sono le principali differenze tra Lobotka e Gilmour?

“Onestamente io non ne vedo tantissime. Forse, una differenza che posso individuare tra Lobotka e Gilmour è l’abitudine a giocare nel calcio italiano. Lo sappiamo non è facile giocare qui in Italia, il nostro campionato è molto tecnico. Tuttavia, credo che Gilmour si saprà adattare molto velocemente. Infatti, per me è un grande calciatore. Riesce benissimo a fare il ruolo di doppio play, mettendosi a disposizione dei compagni. É sempre pronto a ricevere il pallone anche quando è in difficoltà, riuscendosi a mettere bene con il corpo. Devo dire che mi piace molto”.

Che bilancio fa di questo inizio di campionato del Napoli?

“Io mi aspettavo che Conte desse quello che sta dando. Le mie aspettative non sono ste deluse e sono davvero contento di ciò. La squadra ha trovato l’identità, che l’anno scorso non c’era. La differenza, quando si scende in campo, la fa l’atteggiamento e finora tutte le partite sono state affrontate in modo molto serio. Contro il Parma, il Cagliari, il Como se non scendi in campo con la giusta mentalità le cose diventano complicate.

Il Napoli, invece, é stato bravo a non sottovalutare nessuna partita. Inoltre gli azzurri sono stati bravi anche a soffrire quando non stavano in formissima, come a Cagliari. Lì i primi 20 minuti sono stati di puro terrore. Il Napoli è stato attento e poi é riuscita a chiuderla, anche con risultato sproporzionato. Se il Napoli dovesse continuare su queste strade potrebbe davvero essere una grande pretendente per il titolo perché poi ha giocatori importanti come Kvara, Lukaku, Neres, McTominay. Sono davvero una grande squadra”.