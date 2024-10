 “Formazioni” – Empoli/Napoli. Il mercato azzurro scende in campo. Così dal 1° minuto secondo il Cds

Per la sfida di domenica al Castellani, Conte si prepara a costruire una squadra rinnovata tra opportunità e necessità. Dalla porta all’attacco, da Caprile a Lukaku, dovrebbero essere sei i nuovi acquisti contro l’Empoli, oltre metà formazione inedita figlia delle recenti e vincenti scelte estive. Oltre al belga, già titolare come Buongiorno e McTominay, e con il portiere favorito su Meret (in ripresa ma ancora da valutare), la novità certa sarà Gilmour al posto dell’infortunato Lobotka. Spinazzola è avanti a Olivera, anche se il terzino uruguaiano sta bene. Nessun problema fisico, solo stanchezza e fatica accumulata dopo una gara giocata quasi per intero con la sua nazionale. L’esterno, sostituito nel finale con l’Ecuador, sarà oggi a Castel Volturno e si metterà a disposizione di Conte.

A sinistra, però, il candidato per una maglia da titolare resta Spinazzola, che ha approfittato della sosta per lavorare col resto dei compagni ed è dunque fresco, riposato e pronto a sfruttare una chance dal primo minuto che manda dal Palermo in Coppa Italia. Sarà, nel caso, la terza in campionato dall’inizio. Ogni decisione definitiva sarà rimandata alle prossime ore. Riflessioni in corso per la formazione, con tante certezze e idee chiare. Se il rientro di Meret sarà rimandato con il Lecce al Maradona, dopo l’infortunio con la Juve, a Caprile toccherà la classica gara dell’ex: era a Empoli una stagione fa. La difesa sarà completata da Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno. Tre gol in due in nazionale: doppietta per il capitano, gol con serpentina in area per l’ex Verona. A centrocampo prima da titolare per Gilmour in Serie A dopo l’esordio dal primo minuto in Coppa Italia contro il Palermo. In quell’occasione affiancò proprio Lobotka, domenica sarà scortato da Anguissa, coppia inedita che comincerà a conoscersi e che tornerà utile in attesa del rientro dello slovacco. Per la distrazione di primo grado del semitendinoso sinistro rimediata in nazionale, l’obiettivo è quello di restituirlo a Conte per la gara del 29 ottobre contro il Milan. Pochi dubbi in attacco: con Lukaku e McTominay ci saranno Politano a destra e Kvaratskhelia a sinistra.

