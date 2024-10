Fedele: “Gilmour lo conosco bene: la tipologia è quella di Allan”

“Kvara sottotono? Non capisco perché venga criticato, ha già fatto tre gol, poi se si pretendono da lui due gol a partita… La posizione di’ McTominay l’ha un po’ sacrificato.

Lobotka out, grande occasione per Gilmour? Dirò una cosa impopolare: Lobotka ha qualità tecniche, un modo di portare palla e fintare che lo rendono imprevedibile, ma ha detto il dirigente Enrico Fedele a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live – ha poca forza fisica nei contrasti. Gilmour lo conosco bene, mi piace da morire: è un brevilineo, va nel giusto tempo in appoggio al compagno, smista la palla con velocità, ha il senso della verticalizzazione e gli piace andare a coprire le zone lasciate scoperte dalle aggressioni in avanti dei compagni. Lobotka non ha questa verticalità né la lateralità dello scozzese. Da un punto di vista della forza fisica e del contrasto, poi, non lo preferisco molto. Gilmour lo conosco bene: la tipologia è quella di Allan, ma con caratteristiche diverse: va in soccorso del compagno, pressa l’avversario ed immediatamente distribuisce la palla, subito, come faceva Demme.Quando McTominay viene avanti, ha bisogno di chi gli copra le spalle. Quando avanza Di Lorenzo, ha bisogno di un mediano che faccia movimenti di lateralità, non di profondità. Lobotka mi piace da morire, ma lascia a desiderare nella finalizzazione. Gilmour è più da fase di contenimento e smistamento: per questo, potrebbe essere una grande sorpresa. Lobotka, spesso e volentieri, fa un tocco in più”.

Factory della Comunicazione