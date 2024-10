Sindaco di Empoli: “Sarà una giornata di festa con il Napoli, ecco quanti spettatori ci saranno”

Alessio Mantellassi, sindaco di Empoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Complessivamente dovremmo andare verso i 14mila spettatori domenica, tra ospiti e quelli di casa. Sarà, credo e spero, una bella giornata di festa. Sono sicuro che tutti ci comporteremo nella maniera corretta affinchè sia una gran bella domenica di calcio. Corsi? In questa storia c’è tanto di empolese, siamo poco sotto i 50mila abitanti e da molti anni siamo in A.

Abbiamo una durata in A molto lunga, la prima volta ci andammo nell’86 e il motto è sempre stato ‘con poco si fa tanto’. Con un vivaio vivace e consolidato riusciamo a sfornare giovani di qualità, diamo spesso spazio a giovani esordienti che poi spesso finiscono anche al Napoli (ride ndr.).

Io sono stato eletto a 28 anni, ora ne ho 29 e credo di essere tra i sindaci più giovani d’Italia. Cantucci ai tifosi del Napoli come farà il Como con le birre? Non so se ce la facciamo per il 20, magari la prossima volta ci si organizza (scherza ndr.). Per ogni partita vengono messe in campo tutte le misure e quando arrivano le grandi ci sono delle misure intensificate che vedono a lavoro sia la nostra Polizia Municipale, ma anche le altre forze dell’ordine. Ho un appello da fare ai tifosi, viviamo il momento per quello che è, cioè una bella festa.