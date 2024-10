Mario Rui: il Napoli proporrà la risoluzione, Giuffredi sceglie il tribunale

Separato in casa con il Napoli, in Tribunale con il suo, ormai ex, agente. Periodo difficile per Mario Rui, il terzino che non rientra più nei piani della squadra azzurra e a cui, scrive Il Mattino, il club a gennaio andrà a proporre la risoluzione del contratto. “Ha un contratto fino al 2026 ed è difficile immaginare che possa andare avanti così, da separato in casa. Intanto Mario Rui ha presentato un’istanza all’associazione calciatori ed ha così ottenuto il reintegro in squadra: in pratica gli è stato riconosciuto il diritto di allenarsi in gruppo, con il resto della squadra, dopo giorni e giorni di isolamento in cui era stato costretto ad allenarsi da solo. A gennaio c’è un’altra finestra, ma non è escluso che il ds Manna possa anche proporgli una risoluzione contrattuale“. Intanto, come afferma lo stesso quotidiano, Mario Giuffredi, lo ha portato in Tribunale e pretende circa 2 milioni di euro e 300mila euro di commissioni non ricevute durante i 10 anni del loro rapporto professionale.

