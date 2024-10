Ai microfoni di Radio Capri, durante la trasmissione “Bordocampo“, è intervenuto Davide Brasiello, giornalista e redattore per Sportcampania.

Factory della Comunicazione

A seguire, un estratto dell’intervista.

Infortunio Lobotka: probabilmente sarà assente. Come affrontare la situazione, visto che c’è Gilmour che spinge, anche se non è ancora ai livelli di Lobotka?

“Ovviamente non è ancora ai livelli di Lobotka: nemmeno dal punto di vista fisico e di preparazione si percepisce come stia messo. Però Gilmour è un ragazzo che viene dalla Premier ed è abituato a sostenere certi ritmi. Però non è Lobotka che è più rodato negli schemi del Napoli e di Conte. Io, però, credo molto in questo ragazzo, in Gilmour. Anche se è certo che con Lobotka, il Napoli gira diversamente. Staremo a vedere: ho visto più volte Gilmour in Premier, con il Brighton e mi ha sorpreso. Per me è forte!”



Il grande pubblico di Napoli, ci crede: nonostante gli azzurri non abbiano giocato ancora con l’Empoli, già c’è il sold out per il match con il Lecce. Per la gara di domenica al Castellani contro i toscani è stato designato l’arbitro Abisso di Palermo. Che partita sarà e dovremo aspettarci domenica tra Empoli e Napoli: visto che c’è stato un inizio scoppiettante per i partenopei, che sono primi in classifica, e i toscani non hanno mai avuto un inizio così in palla?

“Mi aspetto un Empoli che sta vivendo un periodo di forma importante, lo abbiamo visto anche nell’ultima gara, prima della pausa, contro la Lazio. Credo che in quella partita, se non avesse subito il gol dell’1-1 da Zaccagni, sicuramente avrebbe potuto portare punti a casa. L’Empoli è una squadra quadrata, in forma. Ha giocatori che riescono a rendere al massimo: sicuramente il Napoli non farà una passeggiata al “Castellani”. Antonio Conte, questo lo sa bene: lui è molto bravo a preparare queste partite. Soprattutto con queste “mine vaganti” come può essere considerata l’Empoli.”

Chi torna rigenerato dalle Nazionali è il capitano Giovanni Di Lorenzo, autore di una doppietta nell’ultimo impegno. Ha avuto un inizio un pò traumatico vista la possibilità di andare via, poi la lettera di scuse e, successivamente, la conferenza dove lui ha messo tanta grinta e tanto coraggio ad affrontare una platea che lo additava. Lui ha chiuso la storia dicendo che anche in amore può sorgere qualche piccolo problema, l’importante è riabbracciarsi: lo ha fatto e lo farà. E’ il nuovo punto di forza di questo Napoli. Oltre all’elogio su Di Lorenzo, vorremmo un tuo parere su Alessandro Buongiorno

“Alessandro Buongiorno è un ragazzo che mi piace tantissimo. Credo che in Serie A abbia vinto tutti i duelli con gli attaccanti. In questa statistica primeggia. Se non vado errato, ha il primato. E’ veramente forte. Penso che con Conte crescerà tantissimo.

Per quel che riguarda Di Lorenzo: l’anno scorso, lui ha vissuto una stagione veramente traumatica, se così si può dire. Perché il Napoli non è andato bene. E lui, penso che ci sia rimasto veramente male. Penso pure che ci sia stata qualche occasione per lasciare Napoli. Però, come detto prima, Conte è stato decisivo un pochettino per tutti quanti. Per la loro permanenza. Diciamo che per il Napoli questo sia un anno di rinascita e ripartenza. Credo anche che si toglieranno anche parecchie soddisfazioni. In primis Di Lorenzo: e lo abbiamo visto proprio con la doppietta con la nostra Nazionale. Giovanni Di Lorenzo è forte veramente!”