Il Mattino – Mario Rui, da intoccabile ad esubero nel giro di pochi mesi. E sul futuro…

Il Mattino oggi in edicola si sofferma su Mario Rui, centrocampista del Napoli finito prima fuori rosa e poi reintegrato al gruppo che si allena quotidianamente dopo un’estate ricca di tribolazioni, non da ultima l’istanza presentata all’AIC, dove il terzino ha rifiutato ogni proposta sul tavolo.

L’ex Roma non ha fatto saltare i nervi soltanto alla società, ma anche al suo procuratore Mario Giuffredi, le cui strade professionali si sono separate ormai da mesi. «Sono umanamente a pezzi, perché Mario è uno dei miei primi assistiti, uno di quelli a cui sono più legato. Ma questa estate ha esagerato, non ho condiviso né le sue decisione né il suo atteggiamento», il suo laconico commento. Che non ha solo rinunciato all’incarico ma anche fatto causa al portoghese. Anzi, una duplice causa: una al Collegio di Garanzia dello Sport dove ha presentato un’istanza arbitrale con una richiesta di circa 300 mila euro per tutte le commissioni che non avrebbe ricevuto in dieci anni dal terzino; e l’altra al Tribunale di Napoli, con la richiesta del risarcimento legato ad altre parcelle non pagate. Un epilogo triste, nel quale Mario Rui sarà presto chiamato a difendersi.

Il suo destino è incerto, con un contratto in scadenza nel 2026, senza agente e fuori dalla lista azzurra (non potrà tornare in campo fino a gennaio). Difficile che da qui alla riapertura delle trattative arrivino offerte convincenti, ma non si esclude che il ds Manna opti per proporgli una risoluzione contrattuale dopo 227 partite, uno scudetto ed una coppa Italia conquistati da protagonista.