“Gilmour ha una grande opportunità“

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Bepi Pillon, ex allenatore dell’Empoli. A seguire un estratto dell’intervista.

L’orario delle 12:30 può essere un’insidia nella partita Empoli-Napoli?

“L’unica cosa complicata sono i cambi di alimentazione. Bisogna cercare di mangiare del cibo giusto che permetta di non disperdere le energie. In ogni caso, credo che il Napoli abbia un grande staff e riuscirà a gestire la cosa. Quindi, secondo me non è tanto un problema fisico, ma più che altro un problema mentale”.

Quando ci sono queste partite tra una squadra di media classifica ed una big chi rischia di perderci di più?

“Sicuro chi rischia di perdere di più a livello psicologico é il Napoli. Però, allo stesso tempo, gli azzurri hanno un vantaggio enorme, Antonio Conte, che con il lavoro settimanale riesce sempre a fare un grande lavoro. La settimana tipo è un grande vantaggio per Conte. Perciò dico che insieme ad Inter e Juve é la favorita”.

In particolare chi è secondo lei la favorita per lo Scudetto?

“Io vedo favorito il Napoli proprio per l’assenza delle coppe europee. Le coppe internazionali tolgono tantissima energie e possono causare vari infortuni. L’Inter, forse, ha un organico superiore, ma è difficile ripetersi”.

Conte ha detto che le squadre del Nord sono più propense perché più abituate alla vittoria, é d’accordo?

“Sono d’accordo. Se si guardano gli organici, sono anche le squadre più forti. Poi, anche l’abitudine fa la sua parte. Ci sono squadre che ogni anno lottano per diverse competizioni importanti e sicuramente per loro è più semplice ripetersi. Invece, per squadre che non vincono spesso, é come se si raggiungesse un apice. E si sa, subito dopo l’apice, solitamente c’è un tracollo”.

Su Lobotka?

“Lobotka è stato molto importante per il Napoli in questi anni, sin dall’arrivo di Spalletti. É un giocatore molto intelligente, molto tecnico. Vedremo come Conte riuscirà a sopperire alle sua mancanza”.

Gilmour ha un’occasione unica?

“Gilmour ha una grande opportunità e queste, quando vai nei grandi club, vanno sfruttate. Non sempre capitano. Quindi, lo scozzese dovrà essere bravo in queste due partite, dovrà mettersi in mostra”.