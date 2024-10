Flachi: “Difficile sostituire Lobotka; Raspadori, l’unico 10 rimasto”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Francesco Flachi, allenatore ed ex calciatore di Empoli e Fiorentina. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Quanto perde il Napoli con l’assenza di Lobotka?

“Tantissimo. Tuttavia, credo che il Napoli abbia una rosa di grande livello. I nomi che ha scelto Conte sono tutti di qualità. Poi, in queste occasioni puoi far sentire importante tutto il gruppo e vedere il livello anche delle riserve, che, come detto, reputo importante. Certamente Lobotka è un geometra del centrocampo. Riesce benissimo a dettare i tempi oltre a recuperare tantissimi palloni. Lobotka è un giocatore di tanta qualità. Quindi, non sarà facile sostituirlo”

Per Gilmour é un’occasione unica?

“Far inserire i nuovi, come in questo caso Gilmour, non è facile a prescindere. Poi, quando hai dei grandi giocatori in forma, come Lobotka, é ancora più difficile toglierli dal campo. In una stagione lunga possono essere diversi imprevisti e in questi hai l’occasione di poter mettere in campo anche giocatori che giocano meno. Comunque, il Napoli è estremamente competitivo. Perciò, secondo me ha tutte le carte in regola per vincere il titolo. Ovviamente sopperire all’assenza di Lobotka non sarà in alcun modo semplice. Tuttavia, credo che la grinta, la determinazione, la fame e l’esperienza di Conte possano portare al massimo rendimento anche i giocatori che non giocano tantissimo”

Possibile che Kvara stia rendendo di meno perché limitato dalle richieste di Conte?

“Io penso che i giocatori di grande qualità abbiano bisogno di libertà, di sprigionare la loro fantasia, il loro estro. Tuttavia credo anche che Kvara sia un giocatore molto umile, che si mette tanto a disposizione dei compagni. Certo, rientrare, ripartire, facendolo per tantissime volte non è facile e dopo un po’ ti porta ad essere un po’ meno lucido. In ogni caso, comunque, il Napoli è devastante, é fortissimo ma non solo negli 11. Infatti, ha anche un grandissimo allenatore, che riesce benissimo a sfruttare la settimana tipo soprattutto a livello mentale”

Su Lukaku?

“Lukaku è un trascinatore, un giocatore che ti porta via diversi uomini. É difficile anticiparlo. I compagni devono essere bravi a sfruttare le sponde del belga, che è uno dei migliori nel giocare con le spalle alla porta. Poi, sappiamo quanto è immensa la stima di Conte in Lukaku e questo sicuramente può incidere positivamente sul rendimento del giocatore. Secondo me Lukaku può diventare devastante. Per quanto riguarda i gol, siamo all’inizio, ma io non sono preoccupato perché Conte ha a disposizione una grande roda, con tanti giocatori forti nella fase offensiva”

Su Raspadori?

“Raspadori ha bisogno di fiducia e di mantenerla. Personalmente credo che sia un grande giocatore, è l’unico 10 che è rimasto in Italia. Mi piace tantissimo. Spero che riesca a tornare al suo massimo livello”

