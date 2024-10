Chiarezza sulle condizioni dello slovacco e non è una buona news

Stanislav Lobotka salterà la trasferta di Empoli ma non solo: «Il giocatore si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del semitendinoso sinistro», la diagnosi diffusa ieri pomeriggio dal Napoli. Dunque, confermato il problema a uno dei muscoli flessori della coscia sinistra che aveva costretto il centrocampista azzurro a chiedere il cambio all’84’ della partita di Nations League giocata e vinta lunedì dalla sua Slovacchia per 3-1 contro l’Azerbaigian a Baku. Lobo, per cominciare, diserterà la partita in programma domenica alle 12.30 al Castellani e a seguire darà forfait anche per la successiva contro il Lecce al Maradona, in agenda alle 15 di sabato 26 ottobre. L’obiettivo, a questo punto, è restituirlo a Conte in tempo per la successiva trasferta a San Siro con il Milan: martedì 29 ottobre (ore 20.45). Al suo posto, dunque, farà l’esordio dal primo minuto in campionato Gilmour, rientrato ieri a Napoli dalla Scozia ma atteso oggi in campo per la ripresa degli allenamenti insieme con McTominay. Tra i giocatori che invece hanno già ricominciato la preparazione con la squadra al centro sportivo di Castel Volturno dopo gli impegni con le rispettive nazionali ci sono Buongiorno, Di Lorenzo, Kvaratskhelia, Ngonge e Raspadori. Da valutare anche le condizioni di Olivera, sostituito all’87’ della partita che nella notte italiana di ieri l’Uruguay ha pareggiato con l’Ecuador (0-0) nelle qualificazioni al Mondiale 2026: i media uruguaiani parlano di un fastidio alla coscia sinistra di entità da accertare al rientro. A Empoli è pronto Spinazzola dal 1’. Fonte: CdS

Factory della Comunicazione