“Assenze? Conte saprà trovare soluzioni ma ad Empoli servirà la solita determinazione”

Nicola Mora, allenatore ed ex calciatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Goal degli azzurri, attesi dalla sfida contro l’Empoli in programma domenica (calcio d’inizio ore 12.30).

“Lo stadio dell’Empoli è piccolo, ma è molto caldo. L’Empoli è reduce da una gara persa in extra time con la Lazio, per il Napoli sarà una partita da prendere non sotto gamba ma con la solita determinazione ed in questo Conte è un maestro. L’assenza di Olivera? Per la prima volta la novità è che il Napoli può vantare in ogni ruolo due giocatori di garanzia. Se Olivera non ce la facesse credo che Spinazzola abbia dimostrato di avere gamba e motore, è più bravo in fase offensiva che in difensiva. Ma anche la soluzione Mazzocchi sarebbe valida. Spinazzola ha dato ampia affidabilità, può partire da dietro per produrre azioni offensive importanti, secondo me è lui il vero sostituto di Olivera. Neres? Il Napoli ha fatto una campagna acquisti monstre. Ricordiamo quando l’anno scorso Mazzarri fece turn over in Coppa Italia ed il Napoli perse. Uno dei meriti di Conte è proprio quello di aver portato giocatori importanti, il Napoli ha fatto un passo in avanti enorme quest’anno”.