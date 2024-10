Alemao a Gazzetta: “Kvaratskhelia il migliore. Per talento, per vivacità, per rapidità di pensiero”

Ricardo Alemao, ex calciatore del Napoli, ha parlato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

Ogni giorno, Ricardo Alemao si alza, si incammina e senza (quasi) ignorare il suo passato, guarda oltre: la sua vita, adesso, è raccolta in una missione, all’interno d’una fattoria, in cui 40 uomini sfidano il demone della tossicodipendenza e assieme a lui si impegnano per uscirne. “C’è anche un campetto di calcio, c’è un lago, c’è una tenuta in cui vengono allevati animali. È un lavoro – si chiama terapia occupazionale – che consente a chi ha avuto problemi del genere di rientrare in società”. Ogni alba e ogni tramonto, per Ricardo Alemao sono illuminati da una luce interiore, che splende in quell’italiano del quale è straordinariamente padrone, d’un sentimento vivo che lo riempie: “È gratificante per me ciò che faccio”. Ogni volta che squilla un telefono dall’Italia, Ricardo Alemao sente voci amiche, il richiamo di Napoli, la sua Bergamo, un mondo che gli è appartenuto e che osserva da quella latitudine, un fascio di sole da irradiare nelle anime. “Guardo quello che posso, perché poi la sera sono stanco e il fuso orario non sempre dà una mano, però mi tengono aggiornato e sono attratto da un calcio che sento mio”.