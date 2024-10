Targa dedicata ad Alessandro Sacco, ne parlano, Il Roma, Gaeta.it, Cronache della Campania

IL R O M A Una palestra intitolata al giornalista Alessandro Sacco L’inaugurazione con gli atleti paralimpici plurimedagliati Angela Procida ed Emanuele Marigliani Angela Procida

NAPOLI. Una palestra intitolata ad Alessandro Sacco, il giornalista sportivo napoletano prematuramente scomparso nel giugno del 2023 all'età di 44 anni. È quella dell'Istituto Salesiani "Sacro Cuore" del Vomero a Napoli. L'inaugurazione si terrà sabato 19 ottobre (a partire dalle ore 10) nel plesso di via Scarlatti, durante l'Open Day della scuola e vedrà la partecipazione speciale di due atleti paralimpici plurimedagliati a livello mondiale ed europeo. Si tratta di Angela Procida, medaglia di bronzo nei 100 metri dorso femminili S2 a Parigi 2024 ed Emanuele Marigliani, recordman italiano nei 150 metri misti di nuoto. Alunni e docenti del "Don Bosco" saranno pronti ad accogliere i visitatori, per l'occasione, con laboratori di lingue straniere, scienze, fisica, musica e tanto altro ancora.

L’Istituto Salesiani “Sacro Cuore” del Vomero si prepara a inaugurare ufficialmente una palestra intitolata al giornalista sportivo Alessandro Sacco, scomparso nel giugno 2023. L’evento, previsto per sabato 19 ottobre, si colloca all’interno dell’Open Day della scuola, un’importante occasione per presentare le attività educative e coinvolgere la comunità locale. L’incontro, che avrà inizio alle ore 10 presso la sede di via Scarlatti, promette di unire tributo e celebrazione.

L’inaugurazione della palestra: un tributo significativo

La cerimonia di inaugurazione della palestra dedicata ad Alessandro Sacco rappresenta un momento di grande importanza sia per la comunità scolastica che per tutti gli sportivi e gli appassionati di giornalismo. Sacco, noto per il suo lavoro appassionato e il suo impegno nel mondo dello sport, ha lasciato un segno indelebile nella cultura sportiva napoletana. Questo evento non è solo un riconoscimento personale, ma anche un invito a riflettere sull’impatto che una figura pubblica può avere sulla società. La scelta di dedicare uno spazio sportivo alla sua memoria evidenzia l’importanza dello sport come strumento di educazione, crescita e inclusione.

Durante la cerimonia, non mancheranno momenti di approfondimento sulla carriera di Sacco, arricchiti dalla partecipazione di figure di spicco del panorama sportivo locale. Gli ospiti saranno invitati a condividere ricordi e aneddoti, contribuendo a creare un’atmosfera di celebrazione in onore di un uomo che ha dedicato la sua vita alla comunicazione e all’informazione sportiva.

L’importanza della presenza di atleti paralimpici

L’evento vedrà la partecipazione di atleti paralimpici di grande prestigio, come Angela Procida ed Emanuele Marigliani. Procida, medaglia di bronzo nei 100 metri dorso femminili S2 ai recenti Campionati del Mondo di nuoto, e Marigliani, recordman italiano nei 150 metri misti, porteranno le loro storie di resilienza e determinazione. La loro presenza non solo arricchirà l’incontro, ma offrirà anche un’importante lezione di vita agli studenti, dimostrando che la passione e la perseveranza possono condurre a risultati straordinari, anche in condizioni difficili.

La testimonianza degli atleti rappresenterà un’opportunità per sensibilizzare i partecipanti sull’importanza dell’inclusione nello sport e nella società. L’Istituto Salesiani ha scelto di collegare il ricordo di Sacco a modelli positivi e ispiratori, sottolineando il valore di un approccio educativo che abbraccia la diversità e promuove l’uguaglianza.

Open Day: un’opportunità per conoscere la scuola

Oltre all’inaugurazione della palestra, l’Open Day offrirà un’ampia gamma di laboratori e attività pensate per far conoscere il curriculum educativo dell’istituto. Alunni e docenti accoglieranno i visitatori con dimostrazioni pratiche in varie discipline, tra cui lingue straniere, scienze, fisica e musica. L’obiettivo dell’Open Day è quello di illustrare le molteplici opportunità educative offerte dall’Istituto Salesiani, mettendo in evidenza la qualità dell’insegnamento e l’impegno dei docenti

La giornata avrà anche un forte connotato comunitario, dando voce a genitori, alunni e membri della comunità locale. Il coinvolgimento degli studenti nel presentare le attività non solo stimola il loro senso di responsabilità, ma favorisce anche un ambiente di apprendimento collaborativo. Questo approccio invita tutti a scoprire una scuola che non è solo un luogo di educazione, ma anche uno spazio di crescita e inclusione.

L’evento si preannuncia dunque come un’importante occasione di incontro e confronto, confermando il ruolo centrale dell’Istituto Salesiani nella vita del Vomero e nella formazione delle giovani generazioni.

Fonte: Gaeta.it

