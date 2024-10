“Spalletti è ripartito da zero con giovani che può plasmare. Napoli? Deve tenere i piedi per terra”

, programma radiofonico in onda su, è intervenuto, direttore sportivo deled ex: “L’mi sta convincendo, ma in generale sta convincendo un po’ tutti. Purtroppo l’esclusione dell’aveva lasciato tutti con la bocca amara e portato a giudizi affrettati. Spalletti , invece, è ripartito da zero e proprio questo può rappresentare un grande vantaggio per lui. Infatti, ci sono diversi giocatori giovani che lui può plasmare e sappiamo quantosia bravo a formare i giocatori. Sicuramenteè uno dei migliori allenatori in circolazione. Perciò può fare molto bene. Troppe partite? Questo è un modello che ho visto man mano delinearsi a partire degli anni 90. I campionati, le squadre, hanno deciso di andare sempre più incontro alle televisioni per creare un maggior spettacolo. Sicuramente con i diritti televisivi, poi, ci sono più soldi e, a partire dagli anni 90, si sono giocate sempre più partite. Le misure percorse a grande intensità sono raddoppiate, quindi gli scontri fisici poi sono diventati sempre più devastanti per i giocatori. Tutto questo avvantaggia, però, solo i grandi club, che avendo più soldi, riescono a gestire maggiormente la rosa, potendo costruire anche una seconda rosa parallela alla prima. Quindi, si è fatto per lo spettacolo, ma poi si è creato tutto il contrario.finì la sua carriera da giocatore con l’. Così, dopo il ritiro lo chiamammo ad allenare la squadra. Il primo anno gli assegnammo le primavere e fece molto bene.è geniale, ha dei colpi incredibili, ma anche molto vigile, é sempre allerto, attento, possiamo dire toscano. Tutto questo, poi, lo porta ad essere un grande allenatore e a ottenere grandi risultati. Vincere aiuta a vincere, è una frase fatta, ma io ci credo. Tuttavia, ripetersi in piazze in cui non si vince spesso é molto difficile. La squadra si rilassa, é come se si raggiungesse la vetta e quindi dopo c’è un tracollo. Invece, per le squadre del, le milanesi e la, é diverso perché sono abituati alla vittoria. Per questo la squadra va rifondata, subito dopo aver vinto. Poi quando si rifonda bene e si prende anche un signor allenatore si primeggia, magari non si vince, ma si primeggia. Ilè partito molto bene, ma non pensiamo di aver risolto i problemi. Ilsicuramente sarà lì a primeggiare, ma bisogna rimanere con i piedi per terra. Bisogna prima raggiungere l’obiettivo stagionale, che consiste nella qualificazione allae poi si vedrà. Non bisogna credere di aver già vinto, anche perché così facendo si disperderebbero troppe energie inutilmente.? Riguardo l’orario, ormai é inserito nel calendario da qualche campionato. Bisogna abituarsi a questi modelli, che vengono creati sempre per andare in contro alle televisioni. Sullenon ci sono regole, a volte i giocatori tornano carichi a mille, altre volte tornano scarichi. Sono sempre partite con tante incognite quelle dopo le. I valori si possono anche annullare“.