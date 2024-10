Napoli Futsal, al via una nuova stagione, il presidente Perugino: “Vogliamo alzare il ritmo. Napoli sta dando un grande segnale e meritiamo un palazzetto in città”

Ieri mattina al Gold Tower Lifestyle Hotel si è tenuta la presentazione del Napoli Futsal per la stagione 2024\2025. Quest’anno gli azzurri sono alla quarta stagione consecutiva ai nastri di partenza della massima serie italiana.

Ad aprire la conferenza stampa ci sono state le parole del Presidente della Divisione Calcio a 5 Stefano Castiglia: “Il Napoli oggi è una pietra miliare di questo movimento. Una società virtuosa che nell’ultimo anno ha raccolto tutti i frutti del duro lavoro”.

L’anno scorso gli azzurri, sotto la guida di mister Fulvio Colini hanno vinto la loro prima storica Coppa Italia di Serie A nella Final Four contro l’Olimpus Roma. Il mister del Napoli nella conferenza stampa di presentazione ha fatto riferimento a quanto accaduto lo scorso anno:

“Partiremo da quanto fatto lo scorso anno, onoreremo la maglia che indossiamo. A Napoli non c’è nulla di normale, è tutto più bello. L’anno scorso abbiamo fatto qualcosa di importante, cercheremo di ripetere una stagione simile ma sappiamo che ci sono delle avversarie di livello. Non abbiamo fatto il passo più lungo della gamba, ma siamo sempre competitivi. Abbiamo rinnovato l’organico dello scorso anno e messo dentro energie nuove”.

Dopo l’intervento del mister, il presidente del Napoli Perugino ha lanciato un messaggio importante in vista della prossima stagione:

“Vogliamo alzare il ritmo. C’è una sana pazzia in quello che facciamo, siamo un’associazione dilettante ma cerchiamo di svolgere il nostro ruolo sempre in maniera professionale. Il Napoli è un’azienda, non facciamo sconti a nessuno. Nel lontano 2012 non ci aspettavamo di raggiungere questi traguardi e di finire nell’albo d’oro del futsal. Il mister e le sue idee si sposano tranquillamente con le mie. Vogliamo lavorare con impegno e serietà per un progetto che dia lustro a questa città. Napoli ha risposto dando un grande segnale. Abbiamo una responsabilità, non partiremo come favoriti ma daremo battaglia su ogni campo. A fine partita, contro la Meta, ci siamo subito riuniti con il mister e abbiamo puntato subito a questa stagione. La nostra forza è aver riconfermato il nostro allenatore e tanti campioni in squadra. Siamo Napoli, siamo una metropoli: meritiamo un palazzetto in città. Chiedo lo sforzo da parte delle istituzioni affinché questo avvenga”.

Dopo la presentazione della squadra, ha parlato anche il capitano del Napoli, Fernando Perugino: “Siamo pronti per questa annata, daremo il massimo. Vincere non è scontato e non sarà facile ripetersi. Daremo tutto per questa maglia. Tutto è iniziato come una mia passione, poi divenuta nostra. Condividere l’avventura con il proprio padre e con il proprio figlio è un sogno che abbiamo tutti noi, per me non ha prezzo”.

Il Napoli Futsal inizierà il proprio campionato al PalaJacazzi di Aversa venerdì 18 ottobre alle ore 20:30 contro Città di Cosenza.

Di seguito il calendario degli azzurri:

Le date possono subire variazioni per ragioni organizzative o di palinsesto televisivo.