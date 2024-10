Esposito: “Napoli? La squadra è la stessa dello scudetto, ma Conte ha fatto un gran lavoro psicologico”

Antonio Conte che sulla panchina sa farsi rispettare e lo stiamo vedendo con i risultati che sta facendo. Io penso che, più di tutti, forse è l’Empoli la vera sorpresa di questo campionato. Perché nella sua storia non è mai arrivato a inizio stagione così in alto, neanche quando c’ero io! Quindi penso che sia una società importante che, nel suo piccolo, sta facendo veramente bene. Quindi sarà una partita difficilissima. Al di fuori della differenza, il Napoli è partito malissimo e quello ci poteva anche stare, perché assemblare un nuovo organico, un nuovo gruppo, dopo la bruttissima esperienza dell’anno scorso, non era facile. Però è arrivatoche sulla panchina sa farsi rispettare e lo stiamo vedendo con i risultati che sta facendo. Io penso che, più di tutti, forse è l’la vera sorpresa di questo campionato. Perché nella sua storia non è mai arrivato a inizio stagione così in alto, neanche quando c’ero io! Quindi penso che sia una società importante che, nel suo piccolo, sta facendo veramente bene. Quindi sarà una partita difficilissima.

Luciano lo sento spesso. Ci sentiamo ancora. Ci siamo visti anche un bel po’ di volte. Quando è venuto qui a Bologna col Napoli ci siamo visti. Luciano ha sempre avuto l’indole di essere un grandissimo allenatore. Lo ha dimostrato in tutti questi anni. Soprattutto, lo ha dimostrato vincendo in una delle piazze più importanti e, tra virgolette, più difficili e affascinanti come quella di Napoli. Vincere a Napoli è qualcosa di straordinario. Poi adesso con la Nazionale sta facendo anche bene. Luciano ha bisogno solo di tempo e delle situazioni che girano tutte per il verso giusto. Perché lui è un grandissimo allenatore.

Lo sto dicendo da un po’ di settimane: il Napoli non avendo le Coppe e non avendo niente per cui debba sprecare tante energie, può dire la sua. Però è ancora un pochino presto. Alla fine Inter, Milan e Juve usciranno sempre. Sono comunque squadre blasonate e hanno un contesto molto importante. Però penso che il Napoli stia facendo bene tassello dopo tassello. Ogni settimana il Napoli sta dimostrando di essere forte e di poter puntare a qualcosa di importante. Fare il bis di quello che successe con Luciano sarebbe veramente incredibile! Vasquez

è un signor portiere. E’ giovane, ha fatto molto bene. Caprile? Sicuramente giocare a Napoli non è semplice per nessuno. Si è visto quando sono arrivati grossi giocatori che hanno avuto difficoltà ad ambientarsi e a far bene. Penso che lui sia un portiere importante e che possa avere un futuro importante soprattutto al Napoli.

Penso che quest’anno il Napoli abbia una rosa competitiva al massimo. Può competere realmente per provare a rivincere lo Scudetto. Penso che anche Antonio Conte abbia fatto un gran lavoro perché ha assemblato di nuovo questa squadra. Che, comunque, al di là di qualche innesto, era la squadra di Spalletti ed era la squadra dell’anno scorso. Lui ha fatto un lavoro psicologico molto importante. Calcio femminile?

Purtroppo in Italia siamo un pochino indietro in queste cose qua. Io prima di approdare all’Imolese in Serie B ho fatto due anni e mezzo fuori, mi sono informato. Sono stato all’Eindhoven, all’Ajax. In Olanda il calcio femminile era già ai massimi livelli: forse era anche più importante di quello maschile. In Italia si fa ancora molta fatica. Però penso che il Napoli debba creare questo binomio con il femminile. Ripeto: ho avuto la fortuna di allenarlo e di farne parte. É veramente un mondo meraviglioso! Si parla di grandi professioniste. Sono giovani ragazze che ho avuto la fortuna di allenare. Non oso immaginare allenare la Juve o questa tipologia di squadre: sono davvero delle professioniste. Spero che il Napoli riesca a fare questo binomio il prima possibile! Cosa deve temere il Napoli della trasferta di Empoli?

Deve temere, forse anche lì, l’atmosfera. Sarà tutto azzurro: sia Empoli che Napoli sono azzurri. Non penso ai duelli, ma alla vivacità di due squadre. L’Empoli è una squadra molto compatta: io l’ho vista tante volte. E’ una squadra che gioca bene ed è messa bene in campo. Non penso che il Napoli debba crearsi problemi. Il Napoli deve continuare questa scia importante: deve provare ad arrivare allo scontro col Milan avendo fatto il massimo dei punti“.

