Contro l’Empoli toccherà a Spinazzola, ecco eprchè

Il Napoli, alla ripresa del campionato affronterà l’Empoli al Castellani, per l’ottava giornata di campionato di Serie A, e sulla fascia sinistra toccherà a Leonardo Spinazzola, come sottolinea il Corriere dello Sport. “L’ultimo a rientrare sarà Olivera. L’Uruguay ha giocato nella notte contro l’Ecuador a Montevideo. Il terzino tornerà non prima di domani, per questo domenica al Castellani, contro l’Empoli, si prenota per una maglia da titolare a sinistra Spinazzola. Da valutare le condizioni di Alex Meret dopo l’infortunio contro la Juventus. Per il suo recupero decisivi i prossimi giorni. Nel caso, come sempre pronto Caprile. Per il resto, Conte ha già le idee chiare per gran parte della formazione. L’attacco sarà guidato da Lukaku, rimasto in Italia per ritrovare la miglior condizione fisica. Il ct del Belgio, Tedesco, spera di poterlo convocare a novembre. Lo ha ammesso pubblicamente dopo il ko con la Francia”.

