CdM – Meret non ha recuperato dall’infortunio, sarà ancora ai box

Alex Meret non sarà disponibile domenica contro l’Empoli, il portiere non ha ancora recuperato dall’infortunio e proverà a rientrare contro il Lecce. Come sottolinea il Corriere del Mezzogiorno, Meret potrebbe non essere disponibile anche per la gara contro l’ Empoli, causa infortunio all’adduttore sinistro che lo tiene fuori dal rettangolo verde ormai da un mese, e per cui ha dovuto rinunciare anche alla chiamata della Nazionale. Al suo posto, come succede da qualche gara, ci sarà Elia Caprile che, tra l’altro, sarà l’ex di giornata. IN ogni modo, qualora Meret non dovesse farcela per la gara contro l’Empoli, potrebbe rientrare contro il Lecce, in programma il 26 Ottobre al Maradona.

